Tras el Wandagate, Mica Viciconte investigó a Fabián Cubero

La participante de MasterChef Celebrity 3 encaró a su pareja tras el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez.

En el marco de la oleada del Wandagate, Mica Viciconte reveló que «interrogó» a su pareja Fabián Cubero para saber si la China Suárez se comunicó con él durante los cuatro años que están en pareja.

Mica Viciconte y Fabián Cubero estuvieron con Germán Paoloski en «No es tan tarde» (Telefe), y aprovechando el tema que sacude al mundo del espectáculo, el conductor consultó: “¿Qué haces si te enteras que la China (Suárez) le escribe a Fabián Cubero?”. La flamante participante de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) reveló: “Vos sabes que salió este tema”. Y agregó: “Estaba acostada en la cama y le dije: ¿Te escribió? (Por la China). Te agarra la duda. Él me contestó que no, y ahí quedo el tema”, detalló.

El periodista entonces indagó por la respuesta del exfutbolista. “Fue un no contundente”, manifestó Fabián Cubero. Enseguida interrumpió la guardavidas: “No fue chequeada la información, no le miro el celular”. «¿Y si fuera así, cuál sería tu respuesta?», consultó el conductor. “No, no contesto”, respondió Fabián.

El animador insistió: “¿Pero le contarías a Mica (Viciconte)?. El exmarido de Nicole Neumann aseguró que no es algo necesario, pero Mica entre risas lanzó: “¡Sí! ¡Me cuenta! Porque igual me En la misma línea, Viciconte opinó: “No tendría una amiga como la China Suárez, que en cualquier momento se le tira a mi pareja. Hay un tema de códigos, de respeto. Ella se metió en la boca del lobo con su descargo, diciendo que le mienten». «Son relaciones públicas las de Icardi y Wanda, sacando lo de Mauro que es imperdonable diciendo que se separó y no lo hizo. El justificativo que dio como mujer no me parece válido”, sentenció Mica.

Finalizando sobre el tema, Fabián Cubero analizó: “Cuando las cosas son tan públicas, se hace difícil, hasta para los mismos compañeros de él , se dicen tantas cosas que hasta que no hablen, no se sabrá” .

voy a enterar”.

La China Suárez realizó un tremendo descargo donde habló de todo, incluyendo escándalos que la tuvieron como protagonista en el pasado. Aclaró qué pasó con el futbolista y se refirió a la violencia mediática que sufre.

«Lo que esta sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer», indica en el texto.

«Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada», sostuvo la China en su tremendo descargo. «Y también parece que es mas fácil para una mujer pegarme a mi, para descargar».

En el texto, solapadamente, hace referencia también a su escándalo con Carolina Pampita Ardohain, quien la acusó de ser la tercera en discordia entre ella y Benjamín Vicuña; y al enfrentamiento con Eugenia Tobal, quien se divorció de Nicolás Cabré por la relación que la actriz había iniciado con el actor. «El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar mas, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga», sentenció.

«Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mi es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación», aseguró, apuntando directamente a Mauro Icardi.