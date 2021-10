Tras el escandalo, la China Suarez perdería varios contratos

Florencia de la V contó que el aspecto laboral de la actriz se vio afectado después de que su nombre estuviera involucrado en la mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Uno de los efectos colaterales del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi seria el trabajo de la China Suárez. En A la Tarde (América) aseguraron que «se le cayeron varios contratos» debido a la exposición mediática que tiene el caso.

En las últimas horas se especuló sobre cómo va a repercutir el escándalo del momento en la vida profesional de sus protagonistas. Mientras que la imagen de Wanda Nara se dispara en las redes sociales, el futuro de Mauro Icardi en el PSG no está muy claro. La contraparte es toda una incógnita: muchos aseguran que la China Suárez se ganó la atención de los medios y las marcas en Europa, pero lo cierto es que en los últimos días ya le habrían cancelado varios compromisos laborales en España.

La noticia corrió a cargo e Florencia De La V en A la tarde (América). “Se le están cayendo algunos contratos que supuestamente tenía con algunas marcas pactadas. Ella lo primero que hizo fue ir a San Sebastián, que estuvo vestida por Versace. O es lo que nosotras creíamos cuando veíamos su Instagram, pero fue una producción. Ella dijo voy a caer carísima a Europa, vestida de Versace. Invirtió. Se lo compró todo: sandalia, calza, top y campera.”, expuso.

Luego, añadió cuánto habría gastado en ese outfit: “En dólares era una suma no tan importante porque no era una colección, era algo más urbano. No sé si saldo, no vamos a caer tan bajo. Y ella etiquetó a la marca, pero ni la mencionaron”.

