Tras 12 años, Corti se va de San Martín: “Me dijeron que no tenía lugar”

La intención del arquero era continuar, pero el miércoles el presidente del club Jorge Miadosqui “me comunicó que no iba a ser tenido en cuenta”.

Le bajaron el pulgar. Después de 12 años en el club, el arquero Leonardo Corti no continuará en el Verdinegro.

El “Colo” quería renovar su contrato una temporada más, pero “me llamó Jorge (Miadosqui) y me comunicó que no me iban a tener en cuenta, que no iba a tener lugar. Ahora tendré que decidir a donde me voy a jugar, porque todavía quiero continuar mi carrera”, aclaró el arquero.

Aunque el mandamás del club también le hizo otra propuesta que lo dejó pensando, “me propuso seguir trabajando en el club, pero no como jugador. así que la voy a analizar y decidiré si continúo jugando o me quedo en San Martín trabajando en otras funciones”, sostuvo el Colorado que le tomó un cariño especial a San Martín, es su casa y quería seguir.

Para la próxima temporada los dirigentes trajeron al arquero Nicolás Avellaneda y tienen pensado sumar uno más. Así y todo Corti quería quedarse a pelear una vez más su lugar.

Corti llegó a la institución en el 2009 y hoy se va siendo el futbolista con más antigüedad.

LA TRAYECTORIA DE CORTI

Su carrera la inició en Almagro, luego pasó a Luján de Cuyo, de ahí emigró a Ben Hur, Rafaela y finalmente desembocó en el Verdinegro.

Corti, el arquero con mayor porcentaje de partidos como suplente en el fútbol argentino, se va de San Martín.