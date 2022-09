Transporte en jaque: se agudizan los problemas para conseguir cubiertas

En el sector llevan todo el 2022 haciendo malabares para conseguir neumáticos de camión y poder seguir trabajando. Los precios van desde los $180.000 en cubiertas de menor calidad y llegan hasta los $250.000

No es la primera vez que en Zonda Diario abordamos la problemática de los empresarios del sector del transporte. Es que ya se han quejado en reiteradas ocasiones de los problemas que tienen para conseguir cubiertas para los camiones. Pero no sólo es eso, también se complica conseguir repuestos y luego de los aumentos que tuvieron con la crisis del gasoil, aseguran que no tienen más margen para incrementar el costo de sus servicios.

“Hace rato que venimos teniendo problemas, porque las importaciones están restringidas”, explica José Maldonado, presidente de la Unión Propietarios de Camiones (UPROCAM), a Zonda Diario. En este sentido, el empresario señala que “según nos dicen los distribuidores de cubiertas, las mismas llegan al puerto, la cosa es sacarlas del puerto a la venta. Las van liberando de a poco”.

Pero eso no es todo, Maldonado remarca que “la fábrica de neumáticos que tenemos en Argentina, que es Fate, ya había anunciado que iban detener la fabricación, porque les está faltando insumos”. Esta situación agudizó el problema.

Como es de esperar, la ley de la oferta y la demanda, aplica a la perfección en esta situación. Es que la demanda aumenta por la disminución de la oferta y como señala el principio económico, a mayor demanda y menor oferta, mayor precio.

“Se va consiguiendo muy poco. Se consigue a lo que te quieran cobrar, porque no hay un precio definitivo. Te van cobrando dependiendo de la necesidad. Lo que más se consigue, es todo chino, no es la que hemos usado toda la vida. Están arriba de los $180.000 pesos. Las cubiertas que siempre hemos usado, como las Michelín, están arriba de los $250.000”.

Los que pueden, cambian cubiertas en el exterior

“El que puede, que está viajando para los países limítrofes, por ahí las puede comprar y poner, pero en los controles Gendarmería te pide factura y, por ahí, muchos las consiguen en el mercado negro. Están teniendo problemas por eso, porque te piden factura. Si las conseguir con factura, no pasa nada”, explica el titular de UPROCAM.

No pueden aumentar más

Durante la crisis del gasoil que se agudizó a fines de mayo, los transportistas pagaban por el combustible bastante más que quienes se movilizaban a vehículos más chicos. Esto llevó a los empresarios del sector a incrementar el costo del transporte. Justamente, Maldonado recalca que, por estos aumentos, ya no pueden seguir incrementando el valor ya que perderían competitividad. Pero recalcó que esta situación está apretando las finanzas del sector y que complica a las empresas.