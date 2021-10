Trans asegura tener encuentros íntimos con Icardi

Guendalina Rodríguez reveló que estuvo con el marido de Wanda Nara hace un par de días atrás. En la nota, los detalles de un nuevo escándalo protagonizado por el jugador del PSG.

«Si es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi. Tengo pruebas, conversaciones de WhatsApp. A Icardi le gusta la vida loca, me contactó por una agencia», comenzó revelando Guendalina Rodríguez, una chica trans que se dedica al trabajo sexual, durante una entrevista con Ulises Jaitt para su programa radial El Show Del Espectáculo.

«Tuve sexo tres veces con Mauro. La primera vez fue en 2019. La primera vez pagó, la segunda y la tercera, no», detalló Rodríguez sobre la constancia de sus encuentros con el jugador.

«A Icardi le gustan las chicas trans, está con Wanda porque tiene miedo, es su manager. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazó la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció», agregó, dejando en claro que Wanda Nara está al tanto de todo.

De esta forma se suma un nuevo problema para Icardi. En medio del escándalo con la China Suárez, ahora aparece este escandaloso testimonio.