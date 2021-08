“Lograr una medalla después de 33 años, es histórico”

José padre de Federico y Fernanda Pereyra expresó las sensaciones del logro del vóley y contó cómo vivió el último encuentro ante Brasil, “quedé exaltado y no dormí en todo el día”.

Él miraba cómo sus hijos disfrutaban el momento. Con el barbijo puesto, no se le notaban la emoción. José “El Guitarrón” Pereyra habló de la actuación de su hijo Federico, su hija Fernanda y el vóley en Tokio.

“Faltan palabras para este momento. Lo que han conseguido es algo extraordinario, lograr una medalla olímpica después de 33 años es increíble. Esto es fruto del trabajo que se viene haciendo con el vóley en San Juan. Viendo la calidad de entrenadores que hay, no es raro. En algún momento iban a aparecer jugadores”.

Así vivió el último partido, “con muchos nervios. Terminó el partido y no me volví a dormir y seguí de largo porque estaba súper exaltado”.

En cuanto a su hija Fernanda y la actuación en beach volley, agregó “hizo un laburo extraordinario, hace 3 años que arrancó de cero y conseguir una de plata en un Panamericano y clasificar a los juegos no es poca cosa”, manifestó orgulloso “El Guitarrón”.