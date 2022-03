Trabajar para estar comunicados

Hoy se celebra en la Argentina el día del telefónico. Un oficio que con el tiempo ha ido perdiendo terreno pero que aún quedan en el ambiente sanjuanino.

La tecnología ha ido ganando espacio a nivel mundial. En San Juan no somos la excepción. Sin dudas que uno de los puntos mas importantes es la comunicación.

Internet y telefonía celular nos acercan. Nos pone en puntos de encuentros cercanos en la realidad pero muy lejos en la distancia.

Desde 1948, cada 18 de marzo se celebra el Día del Trabajador Telefónico en Argentina, en conmemoración a la fecha en la que se nacionalizó la prestación del servicio en el territorio nacional.

La historia de la telefonía nacional comenzó en 1946 con la creación de la empresa mixta Telefónica Argentina, una empresa pública para un servicio novedoso.

Esto llevó a la etapa más extraordinaria de las telecomunicaciones argentinas, en donde a los pocos años, nuestro país se consolidó como el líder absoluto de América Latina en prestación del servicio telefónico.

Han pasado 74 años de esa primera conmemoración. Muchos telefónicos hoy no están. Otros tantos se jubilaron. Otros pidieron retiros voluntarios y algunos hoy todavía sobreviven en el sistema.

La tercerización del servicio. Los cambios de dueños en las empresas, han echo que los trabajadores no sean tan especializados y se vayan formando con el tiempo.

Pero aún perduran algunos de la vieja camada, que defienden a la empresa y su trabajo. Que siguen subiendose a los postes para enganchar el cable que te comunica con tu aparato teléfonico.

Uno de ellos es el Willy. Con su bigote como sello distintivo y su amabilidad para arma ha instalado en San Juan mas de 20000 líneas telefónicas.

“Ufff, historias tengo muchas. Recuerdo una que emocionó mucho. Una señora de Rawson, no recuerdo el nombre ya era mayor y su hijo se fue a vivir al sur. Hizo el pedido pero nos demoramos porque no dabamos a vasto con las solicitudes. Cuando se lo dejamos instalado pudo comunicarse con el y no podía hablar porque lloraba de la emoción. Esas son satisfacciones que te quedan para toda vida” conto el Willy Andrada, fanático de Union de Villa Krause.

El trabajador telefónico no está relacionado con la empresa de telefonos fijos. Se incluye a todo el personal de telefonia movil y los trabajadores de internet.

“Para quienes peinamos canas, esta fecha tan emotiva nos da identidad y pertenencia. Intento transmitir esto a los que nos sucederán en el futuro. Mas allá de cada empresa, de los cambios tecnólogicos, dueños, accionistas fuimos, somos y seguiremos siendo telefónicos” remarcó con orgullo Willy.