Toto Kirzner reveló que fue abusado a los siete años

El joven actor confesó una estremecedora situación que le tocó atravesar en su niñez, y comentó cómo actuaron sus padres al enterarse del hecho.

Toto Kirzner estuvo como invitado en PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí conmovió a todos al revelar que fue abusado a los siete años por un hombre. Además, el joven actor contó cómo reaccionaron sus padres, Adrián Suar y Araceli González, cuando se enteraron de la horrorosa situación que atravesó su hijo.

“En dos oportunidades abusaron de mí. No sé ni cómo se dice ni como se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, comenzó Toto. Luego detalló: “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto. Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No se por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre. No voy a entrar en detalles porque es horroroso”.

Notoriamente conmovido, Toto Kirzner continuó: “Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quien decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla. Ocurrió una segunda vez y después nunca más. Me acuerdo cuando hace un par de años atrás le cuento a mi familia y a mis amigos más cercanos de la infancia. Mis viejos ahí se unieron para decir: ‘¿Qué hacemos con esta situación?’”.

En su testimonio, el joven contó que la primera en enterarse fue Araceli González. “Salió repentinamente. Estaba mirando el noticiero con ella y con Fabi y me empieza a agarrar un ataque de pánico. Ahí mi vieja sola me dice, ‘¿te pasó algo a vos?’. Y le conté”.

Finalmente, sobre la reacción de Adrián Suar y Araceli, Toto Kirzner comentó: “Mis papás me dieron la opción de decidir qué hacer, y a mí me salió decir naturalmente: ‘Ya está’. ¿Qué voy a hacer? Ya pasó, no puedo hacer nada”.