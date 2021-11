Todos resaltó las políticas implementadas en SJ de cara a los comicios

Junto al gobernador Uñac, los candidatos del frente Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda remarcaron las políticas implementadas en la provincia que deben seguir teniendo respaldo en el Congreso Nacional.

En un multitudinario acto de cierre de campaña en el departamento Albardón, el Gobernador Sergio Uñac, expresó un encendido discurso dirigido a los electores de cara a los comicios del fin de semana.

“Cada vez que vinimos a Albardón encontramos al próximo domingo un triunfo demoledor en la provincia”, dijo acerca de porqué se eligió ese lugar para el cierre de campaña. “Fue premonitorio y empezamos a presentir que eso va a pasar ahora también”, amplió.

Luego añadió: “Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que creen que este proyecto no solamente habla sino que cumple sus promesas. Hemos dejado sentado que en SJ hay esperanza. Trabajamos todos los días para construir un futuro para cada uno de los sanjuaninos. Este el camino acordado con la familia”, arengó.

Posteriormente argumentó porqué tienen que votar pensando en la provincia. “Nos mienten cuando nos dicen todos los días que ésta es una elección nacional, ¿adonde está el candidato nacional?, ésta es una elección provincial. Los sanjuaninos vamos a tener diputados nacionales que van a ir a defender las cosas que por constitución las vamos a pedir y discutir”, justificó.

A su turno, Walberto Allende criticó con dureza a la oposición apuntando al ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“Este gobernador vino a decir con total desparpajo que iba a defender a los sanjuaninos y no fue capaz de bajar a defender los trabajadores de la vitivinicultura de su propia provincia”. Y fue más alá todavía. “Tampoco nos podemos olvidar que durante el gobierno de Macri por la provincia de Mendoza entraron 100 millones de litros de vino de Chile perjudicando a una de las actividades más importantes que tenemos como la vitivinicultura”.

Por su parte, Fabiola Aubone expresó: “Todo lo hemos logrado porque tenemos un gobernador que sabe cual es el camino, es un conductor que tiene un talante del que en SJ debemos sentirnos orgullosos”.

También actuaron bandas musicales para cerrar el evento rumbo a las elecciones del domingo.