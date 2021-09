Todos los nominados a los premios Latin Grammy 2021

Camilo es el artista colombiano que lidera las nominaciones, seguido por Juan Luis Guerra, C. Tangana y Bad Bunny. También competirán los argentinos Andrés Calamaro, Diego Torres, Vicentico y María Becerra, entre otros.

También hay cantantes de la Argentina que competirán por una estatuilla, como Andrés Calamaro, Diego Torres y Vicentico, entre otros. Los talentos locales María Becerra Bizarrap y Zoe Gotusso fueron elegidos en la categoría Mejor Nuevo Artista y se enfrentarán a Giulia Be, Boza, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez. Además el trío cordobés Rayos Laser fue nominado a Mejor Álbum Pop/Rock por su último disco “El reflejo”, mientras que Nicki Nicole competirá en el rubro a Mejor canción de rock por “Venganza”. Cabe destacar que el rosarino Fito Páez recibirá el Premio a la Excelencia Musical de este año. También distinguirán a Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Milly Quezada, Joaquín Sabina y Gilberto Santa Rosa. El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Los galardonados serán homenajeados en una ceremonia privada el 17 de noviembre en el Four Seasons Hotel de Las Vegas.

La ceremonia de los Latin Grammy se trasmitirá en vivo por Univision a partir de las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). También se difundirá por el canal de cable TNT a las 19.00 (MEX)/20.00 (PAN-COL)/ 21.00 (VEN)/ 22.00 (ARG/CHI). Cabe recordar que en el proceso de la premiación votan miembros creadores de música en todo el mundo, que son parte de La Academia Latina de la Grabación y que representan los diversos géneros y campos creativos.

Los nominados

—Álbum del año: “Vértigo”, Pablo Alborán; “Mis amores”, Paula Arenas; “El último tour del mundo”, Bad Bunny; “Salswing!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; “Mis manos”, Camilo; “Nina, Tom, Vinicius”, Nana Caymmi; “Privé”, Juan Luis Guerra; “Origen”, Juanes; “Un canto por México, Vol. II”, Natalia Lafourcade; “El madrileño”, C. Tangana.

—Grabación del año: “Si hubieras querido”, Pablo Alborán; “Todo de ti”, Rauw Alejandro; “Un amor eterno (versión balada)”, Marc Anthony; “A tu lado”, Paula Arenas; “Bohemio”, Andrés Calamaro y Julio Iglesias; “Vida de rico”, Camilo; “Suéltame, Bogotá”, Diamante Eléctrico; “Amén”, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner; “Dios así lo quiso”, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra; “Te olvidaste”, C. Tangana y Omar Apollo; “Tal vez”, Caetano Veloso y Tom Veloso.

—Canción del año: “A tu lado”, Paula Arenas y Maria Elisa Ayerbe, compositoras (Paula Arenas); “A veces”, Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico); “Agua”, J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Alejandro Ramirez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy y Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin); “Canción bonita”, Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Ricky Martin); “Dios así lo quiso”, Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo y Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra); “Hawái”, Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe y Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma); “Mi guitarra”, Javier Limón, compositor (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella); “Patria y vida”, Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, compositores (Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky); “Que se sepa nuestro amor”, El David Aguilar y Mon Laferte, compositores (Mon Laferte y Alejandro Fernández); “Si hubieras querido”, Pablo Alborán, Nicolás “Na’vi” De La Espriella, Diana Fuentes y Julio Reyes Copello, compositores (Pablo Alborán); “Todo de ti”, Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo y Eric Pérez Rovira, compositores (Rauw Alejandro); “Vida de rico”, Édgar Barrera y Camilo, compositores (Camilo).

—Mejor nuevo artista: Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marcos Mares, Jualiana Velásquez.

POP

—Mejor álbum vocal pop: “Dios los cría”, Andrés Calamaro; “Mis manos”, Camilo, “Munay”, Pedro Capó; “K.O.”, Danna Paola; “De México”, Reik.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Vértigo”, Pablo Alborán; “Mis amores”, Paula Arenas; “Privé”, Juan Luis Guerra; “Doce margaritas”, Nella; “Atlántico a pie”, Diego Torres.

—Mejor canción pop: “Adiós”, David Julca, Jonathan Julca, Pablo López y Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra); “Ahí”, Javier Limón, compositor (Nella); “Canción bonita”, Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Ricky Martin); “La mujer”, Mon Laferte, compositora (Mon Laferte y Gloria Trevi); “Vida de rico”, Édgar Barrera y Camilo, compositores (Camilo).

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “El amor es una moda”, Alcover, Juan Magan & Don Omar; “Tattoo (remix)”, Rauw Alejandro y Camilo; “Nathy Peluso: BZRP Music Lessons, Vol. 36″, Bizarrap y Nathy Peluso; “Diplomático”, Major Lazer con Guaynaa; “Hawái (remix)”, Maluma y The Weeknd.

—Mejor interpretación de reggaetón: “Tu veneno”, J. Balvin; “La tóxica”, Farruko; “Bichota”, Karol G; “Caramelo”, Ozuna; “La curiosidad”, Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers.

—Mejor álbum de música urbana: “Goldo Funky”, Akapellah; “El último tour del mundo”, Bad Bunny; “Monarca”, Eladio Carrion; “Enoc”, Ozuna; “Lyke Mike”, Myke Towers.

—Mejor canción de rap/hip hop: “Booker T”, Bad Bunny y Marco Daniel Borrero, compositors (Bad Bunny); “Condenados”, Akapellah y Pedro Querales, compositores (Akapellah); “La vendedora del placer”, Lito MC Cassidy, compositor (Lito MC Cassidy); “Sana sana”, Rafa Arcaute, Gino Borri, Illmind, Ángel López, Nathy Peluso y Federico Vindver, compositores (Nathy Peluso); “Snow Tha Product: BZRP Music Sessions, Vol. 39″, Bizarrap y Snow Tha Product, compositores (Bizarrap, Snow Tha Product).

—Mejor canción urbana: “A fuego”, Farina, Joshua Javier Méndez, Sech, Jonathan Emmanuel Tobar y Jorge Valdés Vásquez, compositores (Farina); “Agua”, “, J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Alejandro Ramirez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy y Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin); “Dákiti”, Bad Bunny, Jhay Cortez, Nydia Laner, Gabriel Mora, Egbert Rosa y Tainy, compositores (Bad Bunny y Jhay Cortez); “La curiosidad”, Myke Towers y Jay Wheeler, compositores (Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers); “Patria y vida”, Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, compositores (Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky).

ROCK

—Mejor álbum de rock: “Curso de levitación intensivo”, Bunbury; “Control”, Caramelos de Cianuro; “Los Mesoneros Live desde Pangea”, Los Mesoneros; “Luz”, No Te Va Gustar; “El pozo brillante”, Vicentico.

—Mejor canción de rock: “Ahora 1″, Vicentico, compositor (Vicentico); “Distintos”, Andrés Giménez y Andreas Kisser, compositores (De La Tierra); “El sur”, Santi Balmes y Julián Saldarriaga, compositores (Love of Lesbian con Bunbury); “Hice todo mal”, Anabella Cartolano, compositora (Las Ligas Menores); “Venganza”, Emiliano Brancciari y Nicki Nicole, compositores (No Te Va Gustar y Nicki Nicole).

—Mejor álbum de pop/rock: “Mira lo que me hiciste hacer”, Diamante Eléctrico; “Mis grandes éxitos”, Adan Jodorowsky & The French Kiss; “Origen”, Juanes; “V. E. H. N.”, Love of Lesbian; “El reflejo”, Rayos Láser.

—Mejor canción de pop/rock: “A veces”, Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico); “Cosmos (antisistema solar)”, Santi Balmes y Julián Saldarriaga, compositores (Love of Lesbian); “El duelo”, Sergio Eduardo Acosta y León Larregui, compositores (Zoé); “Ganas”, Zoe Gotusso, Nicolás Landa y Diego Mema, compositores (Zoe Gotusso); “Hong Kong”, Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Andrés Calamaro).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Kick I”, Arca; “Tropiplop”, Aterciopelados; “Cabra”, Cabra; “Un segundo MTV Unplugged”, Café Tacvba; “Calambre”, Nathy Peluso.

—Mejor canción alternativa: “Agarrate”, Rafa Arcaute, Pedro Campos y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso); “Antidiva”, Andrea Echeverri, compositora (Aterciopelados); “Confía”, Gepe, compositor (Gepe y Vincentico); “Nominao”, Alizzz, Jorge Drexler y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Jorge Drexler); “Te olvidaste”, Omar Apollo, Rafa Arcaute, C. Tangana y Federico Vindver, compositores (C. Tangana y Omar Apollo).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Salsa Plus!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; “En cuarentena”, El Gran Combo de Puerto Rico; “El día es hoy”, Willy García; “Colegas”, Gilberto Santa Rosa; “En Barranquilla me quedo, el disco homenaje a Joe Arroyo”, varios artistas.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Las locuras mías”, Silvestre Dangond; “Pa’ que se esmigajen los parlantes”, Diego Daza y Carlos Rueda; “De Buenos Aires para el mundo”, Los Ángeles Azules; “Esencia”, Felipe Peláez; “Noche de serenata”, Osmar Pérez y Geño Gamez.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Bachata Queen”, Alexandra; “Love Dance Merengue”, Manny Cruz; “El papá de la bachata, su legado (Añoñado I, II, III, IV)”, Luis Segura; “Es merengue, ¿algún problema?”, Sergio Vargas; “Insensatez, Fernando Villalona.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Gente con alma”, José Aguirre Cali Big Band; “Chabuco en La Habana”, Chabuco; “Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional”, Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón; “Solos”, Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba; “Alma cubana”, Leoni Torres.

—Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: “Legendarios”, Billos; “Río abajo”, Diana Burco; “Brazil 305″, Gloria Estefan; “Acertijos”, Pedrito Martínez; “La música del carnaval – XX aniversario”, Juventino Ojito y su Son Mocaná.

—Mejor canción tropical: “Bolero a la vida”, Santiago Larramendi y Gaby Moreno, compositores (Omara Portuondo con Gaby Moreno); “Dios así lo quiso”, Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra); “Más feliz que ayer”, Alfredo Nodarse, compositor (Chabuco); “Pambiche de novia”, Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra); “Un sueño increíble (homenaje a Jairo Varela)”, Jorge Luis Piloto, compositor (Dayhan Díaz y Charlie Cardona).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Alemorología”, AleMor; “Mendó”, Alex Cuba; “Seis”, Mon Laferte; “Mañana te escribo otra canción”, Covi Quintana; “El árbol y el bosque”, Rozalén.

—Mejor álbum de rock: “Curso de levitación intensivo”, Bunbury; “Control”, Caramelos de Cianuro; “Los Mesoneros Live desde Pangea”, Los Mesoneros; “Luz”, No Te Va Gustar; “El pozo brillante”, Vicentico.

—Mejor canción de rock: “Ahora 1″, Vicentico, compositor (Vicentico); “Distintos”, Andrés Giménez y Andreas Kisser, compositores (De La Tierra); “El sur”, Santi Balmes y Julián Saldarriaga, compositores (Love of Lesbian con Bunbury); “Hice todo mal”, Anabella Cartolano, compositora (Las Ligas Menores); “Venganza”, Emiliano Brancciari y Nicki Nicole, compositores (No Te Va Gustar y Nicki Nicole).

—Mejor álbum de pop/rock: “Mira lo que me hiciste hacer”, Diamante Eléctrico; “Mis grandes éxitos”, Adan Jodorowsky & The French Kiss; “Origen”, Juanes; “V. E. H. N.”, Love of Lesbian; “El reflejo”, Rayos Láser.

—Mejor canción de pop/rock: “A veces”, Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico); “Cosmos (antisistema solar)”, Santi Balmes y Julián Saldarriaga, compositores (Love of Lesbian); “El duelo”, Sergio Eduardo Acosta y León Larregui, compositores (Zoé); “Ganas”, Zoe Gotusso, Nicolás Landa y Diego Mema, compositores (Zoe Gotusso); “Hong Kong”, Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Andrés Calamaro).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Kick I”, Arca; “Tropiplop”, Aterciopelados; “Cabra”, Cabra; “Un segundo MTV Unplugged”, Café Tacvba; “Calambre”, Nathy Peluso.

—Mejor canción alternativa: “Agarrate”, Rafa Arcaute, Pedro Campos y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso); “Antidiva”, Andrea Echeverri, compositora (Aterciopelados); “Confía”, Gepe, compositor (Gepe y Vincentico); “Nominao”, Alizzz, Jorge Drexler y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Jorge Drexler); “Te olvidaste”, Omar Apollo, Rafa Arcaute, C. Tangana y Federico Vindver, compositores (C. Tangana y Omar Apollo).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Salsa Plus!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; “En cuarentena”, El Gran Combo de Puerto Rico; “El día es hoy”, Willy García; “Colegas”, Gilberto Santa Rosa; “En Barranquilla me quedo, el disco homenaje a Joe Arroyo”, varios artistas.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Las locuras mías”, Silvestre Dangond; “Pa’ que se esmigajen los parlantes”, Diego Daza y Carlos Rueda; “De Buenos Aires para el mundo”, Los Ángeles Azules; “Esencia”, Felipe Peláez; “Noche de serenata”, Osmar Pérez y Geño Gamez.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Bachata Queen”, Alexandra; “Love Dance Merengue”, Manny Cruz; “El papá de la bachata, su legado (Añoñado I, II, III, IV)”, Luis Segura; “Es merengue, ¿algún problema?”, Sergio Vargas; “Insensatez, Fernando Villalona.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Gente con alma”, José Aguirre Cali Big Band; “Chabuco en La Habana”, Chabuco; “Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional”, Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón; “Solos”, Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba; “Alma cubana”, Leoni Torres.

—Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: “Legendarios”, Billos; “Río abajo”, Diana Burco; “Brazil 305″, Gloria Estefan; “Acertijos”, Pedrito Martínez; “La música del carnaval – XX aniversario”, Juventino Ojito y su Son Mocaná.

—Mejor canción tropical: “Bolero a la vida”, Santiago Larramendi y Gaby Moreno, compositores (Omara Portuondo con Gaby Moreno); “Dios así lo quiso”, Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra); “Más feliz que ayer”, Alfredo Nodarse, compositor (Chabuco); “Pambiche de novia”, Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra); “Un sueño increíble (homenaje a Jairo Varela)”, Jorge Luis Piloto, compositor (Dayhan Díaz y Charlie Cardona).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Alemorología”, AleMor; “Mendó”, Alex Cuba; “Seis”, Mon Laferte; “Mañana te escribo otra canción”, Covi Quintana; “El árbol y el bosque”, Rozalén.

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Cuando te enamores”, El Bebeto; “A mis 80′s”, Vicente Fernández; “#Charramillennial – Lady”, Nora González; “Ayayay! (Súper Deluxe)”, Christian Nodal; “Soy México”, Pike Romero.

—Mejor álbum de música banda: “Concierto mundial digital live”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; “Vivir la vida”, Banda Los Recoditos; “Sin miedo al éxito”, Banda Los Sebastianes; “Llegando al rancho”, Joss Favela; “Nos divertimos logrando lo imposible”, Grupo Firme.

—Mejor álbum de música tejana: “Pa’ la pista y pa’l pisto, Vol. 2″, El Plan; “Back on Track”, Ram Herrera; “Histórico”, La Fiebre; “Incomparable”, Sólido; “Un beso es suficiente”, Vilax.

—Mejor álbum de música norteña: “Vamos bien”, Calibre 50; “De vieja escuela”, Gera Demara; “Diez”, La Energía Norteña; “Al estilo rancherón”, Los Dos Carnales; “Recordando a una leyenda”, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Christian Nodal; “Volando alto”, Palomo.

—Mejor canción regional mexicana: “Aquí abajo”, Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra y Christian Nodal, compositores (Christian Nodal); “Cicatrices”, Pepe Portilla, compositor (Nora González con Lupita Infante); “40 y 21″, Erika Vidrio, compositora (Beto Zapata); “Que se sepa nuestro amor”, El David Aguilar y Mon Laferte, compositores (Mon Laferte y Alejandro Fernández); “Tuyo y mío”, Édgar Barrera, Camilo y Alfonso de Jesús Quezada Mancha, compositores (Camilo y Los Dos Carnales).

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Entretiempo y tiempo”, Omar Acosta y Sergio Menem; “Cristovão Bastos e Rogério Caetano”, Cristovão Bastos e Rogério Caetano; “Canto da praya – Ao vivo”, Hamilton de Holanda e Mestrinho; “Le Petit Garage (Live)”, Ara Malikian; “Toquinho e Yamandu Costa – Bachianinha (Live at Rio Montreux Jazz Festival)”, Toquinho e Yamandu Costa.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Amor pasado”, Leonel García; “Jemas”, Tato Marenco; “Ancestras”, Petrona Martinez; “Renacer”, Nahuel Pennisi; “Vocal”, Alejandro Zavala.

—Mejor álbum de tango: “Tango of the Americas”, Pan American Symphony Orchestra; “348″, Federico Pereiro; “100 años”, Quinteto Revolucionario; “Tanghetto Plays Piazzolla”, Tanghetto; “Tinto Tango Plays Piazzolla”, Tinto Tango.

—Mejor álbum de música flamenca: “Alma de pura raza”, Paco Candela; “Un nuevo universo”, Pepe de Lucía; “Amor”, Israel Fernández y Diego del Morao; “Herencia”, Rafael Riqueni; “El rey”, María Toledo.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Bruma: Celebrating Milton Nascimento”, Antonio Adolfo; “Ontology”, Roxana Amed; “Family”, Edmar Castaneda; “Voyager”, Iván Melon Lewis; “El arte del bolero”, Miguel Zenón y Luis Perdomo.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Hora dorada”, Anagrace; “Ya me vi”, Aroddy; “Redención”, Aline Barros; “Vida encontré”, Majo y Dan; “Milagro de amar”, William Perdomo.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Catarse: Lado B”, Daniela Araújo; “Sarah Farias (Ao Vivo)”, Sarah Farias; “Seguir Teu Coração”, Anderson Freire; “Sentido”, Leonardo Gonçalves; “Elis Soares 10 Anos”, Elis Soares.

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Cuando te enamores”, El Bebeto; “A mis 80′s”, Vicente Fernández; “#Charramillennial – Lady”, Nora González; “Ayayay! (Súper Deluxe)”, Christian Nodal; “Soy México”, Pike Romero.

—Mejor álbum de música banda: “Concierto mundial digital live”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; “Vivir la vida”, Banda Los Recoditos; “Sin miedo al éxito”, Banda Los Sebastianes; “Llegando al rancho”, Joss Favela; “Nos divertimos logrando lo imposible”, Grupo Firme.

—Mejor álbum de música tejana: “Pa’ la pista y pa’l pisto, Vol. 2″, El Plan; “Back on Track”, Ram Herrera; “Histórico”, La Fiebre; “Incomparable”, Sólido; “Un beso es suficiente”, Vilax.

—Mejor álbum de música norteña: “Vamos bien”, Calibre 50; “De vieja escuela”, Gera Demara; “Diez”, La Energía Norteña; “Al estilo rancherón”, Los Dos Carnales; “Recordando a una leyenda”, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Christian Nodal; “Volando alto”, Palomo.

—Mejor canción regional mexicana: “Aquí abajo”, Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra y Christian Nodal, compositores (Christian Nodal); “Cicatrices”, Pepe Portilla, compositor (Nora González con Lupita Infante); “40 y 21″, Erika Vidrio, compositora (Beto Zapata); “Que se sepa nuestro amor”, El David Aguilar y Mon Laferte, compositores (Mon Laferte y Alejandro Fernández); “Tuyo y mío”, Édgar Barrera, Camilo y Alfonso de Jesús Quezada Mancha, compositores (Camilo y Los Dos Carnales).

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Entretiempo y tiempo”, Omar Acosta y Sergio Menem; “Cristovão Bastos e Rogério Caetano”, Cristovão Bastos e Rogério Caetano; “Canto da praya – Ao vivo”, Hamilton de Holanda e Mestrinho; “Le Petit Garage (Live)”, Ara Malikian; “Toquinho e Yamandu Costa – Bachianinha (Live at Rio Montreux Jazz Festival)”, Toquinho e Yamandu Costa.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Amor pasado”, Leonel García; “Jemas”, Tato Marenco; “Ancestras”, Petrona Martinez; “Renacer”, Nahuel Pennisi; “Vocal”, Alejandro Zavala.

—Mejor álbum de tango: “Tango of the Americas”, Pan American Symphony Orchestra; “348″, Federico Pereiro; “100 años”, Quinteto Revolucionario; “Tanghetto Plays Piazzolla”, Tanghetto; “Tinto Tango Plays Piazzolla”, Tinto Tango.

—Mejor álbum de música flamenca: “Alma de pura raza”, Paco Candela; “Un nuevo universo”, Pepe de Lucía; “Amor”, Israel Fernández y Diego del Morao; “Herencia”, Rafael Riqueni; “El rey”, María Toledo.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Bruma: Celebrating Milton Nascimento”, Antonio Adolfo; “Ontology”, Roxana Amed; “Family”, Edmar Castaneda; “Voyager”, Iván Melon Lewis; “El arte del bolero”, Miguel Zenón y Luis Perdomo.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Hora dorada”, Anagrace; “Ya me vi”, Aroddy; “Redención”, Aline Barros; “Vida encontré”, Majo y Dan; “Milagro de amar”, William Perdomo.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Catarse: Lado B”, Daniela Araújo; “Sarah Farias (Ao Vivo)”, Sarah Farias; “Seguir Teu Coração”, Anderson Freire; “Sentido”, Leonardo Gonçalves; “Elis Soares 10 Anos”, Elis Soares.