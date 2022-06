Todos los escándalos y rumores que rodean la separación de Shakira y Gerard Piqué

“ Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión ”. 26 palabras bastaron para comunicar lo que el mundo imaginaba desde hacía unos días: el fin de la relación entre Shakira y Gerard Piqué.

Lo que hay detrás de ese escueto comunicado es una serie de rumores que vinculan a terceras personas en discordia.

El futbolista le habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años, aseguraron fuentes cercanas. El Periódico de Barcelona, en su podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, expresó lo siguiente: “Lo que me comentan a mí… Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”.

En su momento -miércoles 1 de junio- las periodistas no ampliaron la información respecto de quién sería la mujer con la que el futbolista del Barcelona habría traicionado a su pareja y madre de sus dos únicos hijos: Milan y Sasha.

Sin embargo, al día siguiente volvieron a poner el tema sobre la mesa y dieron algunas luces sobre quién sería la joven: “ Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos ”, resaltan en un artículo publicado en el citado medio sobre lo dicho por Vázquez y Fa en su podcast.

Todavía se desconoce desde cuándo sabría la cantante colombiana de esta supuesta infidelidad cometida por su pareja y cómo se enteró del tema. Además, ninguno ha emitido palabra alguna sobre esta crisis sentimental por la que estarían pasando hasta el comunicado de hoy.

Del otro lado, luego de que los rumores se extendieron, internautas en las redes sociales comenzaron a seguir de cerca los pasos de la famosa intérprete colombiana, ligándola con dos reconocidos actores internacionales que han salido en películas de superhéroes.

Primero se viralizó un video que captó el momento en que Henry Cavill se distrajo viendo a Shakira. El actor se encontraba ofreciendo una entrevista y fue captado por la cámara cuando debió interrumpirla para admirar la belleza de la colombiana en el momento en que llegó a un evento, pues no logró contener las ganas de observarla mientras posaba para los lentes de los diferentes medios de comunicación que estaban presentes en el lugar.

“Is she Shakira?” (”¿Ella es Shakira?”), preguntó cuando volteó a mirar a la colombiana y lanzó una sonrisa con picardía.

Se especula que la persona que da vida a Superman no es la única interesada en la cantante, ya que al parecer también ha captado la atención de Chris Evans, el actor que interpretó al Capitán América.

Las especulaciones comenzaron luego de que usuarios de Instagram reportaron que Evans la comenzó a seguir en Instagram, después de que salió a la luz el posible alejamiento con el futbolista español. Cabe mencionar que el actor estadounidense, quien tiene más de 15 millones de seguidores, sigue a pocas personas.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, llevaban doce años de vida en común, aunque no han querido casarse, y tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

Algunos medios también apuntan a que, a raíz de este proceso de separación y debido a la infidelidad del futbolista, la cantante colombiana sufrió recientemente un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser trasladada en ambulancia desde su domicilio a un centro hospitalario.

Foto: Facebook/@Chismexcepción Foto: Facebook/@Chismexcepción

Sin embargo, fuentes de la agencia de comunicación de la artista aclararon que ese episodio no tuvo nada que ver con la separación y que está relacionado con “un incidente que sufrió su padre por el cual está en un hospital de Barcelona y recuperándose”.

La canción “Te felicito”

Las teorías conspirativas no han faltado y algunos internautas no sólo han comenzado a decir que posiblemente la canción “Te felicito” de Shakira fue escrita para Piqué, sino que, además, otros usuarios de redes más intrépidos han comenzado a hacer todo tipo de teorías para alentar a que Henry Cavill le declare su amor a la colombiana.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”.

La letra de “Te felicito”, el tema que Shakira lanzó en abril junto a Rauw Alejandro hoy cobra otro sentido. La artista suele utilizar el recurso de expresarse a través de sus canciones. Por caso, cuando se conocieron en 2011 le dedicó el tema “Me enamoré”, en el que habla de las facciones del deportista y hasta se refiere a la diferencia de edad entre ellos: Shakira es 10 años mayor que él.

Un dato curioso es que ambos cumplen el mismo día, 2 de febrero. Uno en 1987 y la otra en 1977. Y ambos supieron sacarle rédito a aquella coincidencia: ella suele hacer el número con sus manos en cada videoclip y él los aplica en los festejos de sus goles.

Padres de Milan (nueve) y Sasha (siete), Shakira y Gerard Piqué siempre se caracterizaron por mantener su relación bajo perfil. Si bien muestran a sus hijos en las redes sociales, son pocas las veces que han ido a eventos públicos o que han dado entrevistas juntos sobre la intimidad de su familia. Es por eso que por estos días tampoco decidieron expresarse al respecto, en medio de las versiones de una supuesta infidelidad.

“Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Shakira y Rauw Alejandro lanzaron la canción en abril, con lo cual se especula que la crisis con Piqué viene al menos desde antes, cuando la artista comenzó a escribirla. Sin embargo, apenas un mes antes del estreno, en marzo, felicitó al padre de sus hijos por llegar a los 600 partidos. “No creo que haya realizado jamás 600 conciertos -se comparó con ella-. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Él, en tanto, desde julio del año pasado que no postea nada junto a la cantante: se limitó a postear todo tipo de selfies, imágenes de los partidos que disputó en el Barcelona y una foto con sus dos hijos.