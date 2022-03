Todos los clasificados al Mundial Qatar 2022. La Copa Mundial de Fútbol 2022 de la FIFA se llevará a cabo en el país asiático a fin de año. Conocé cuáles son los seleccionados que ya se aseguraron una plaza y cuáles están por definirse.

Falta cada vez menos para el Mundial de Qatar 2022, que se llevará a cabo desde el 21 de noviembre y culminará el 18 de diciembre, y para el cual la Selección Argentina ya logró clasificar. A fin de mes se realizará el sorteo y las Eliminatorias de las distintas confederaciones están llegando terminando. Conocé cuáles son los seleccionados que aseguraron su boleto en la máxima cita.

Todos los clasificados al Mundial Qatar 2022

Anfitrión

Qatar

UEFA

Alemania

Bélgica

Francia

Croacia

Dinamarca

Inglaterra

Suiza

Serbia

España

Holanda

*A repechaje van: Portugal, Italia, Suecia, Austria, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa, Turquía, Gales, Ucrania y Escocia.

CONMEBOL

Brasil

Argentina

*Faltan definirse dos plazas directas y quién va al repechaje ante Asia.

CONCACAF

Entrega tres plazas y un repechaje ante Oceanía.

Faltan tres fechas que se desarrollarán entre el 24 y 30 de marzo. Por ahora, clasifican Canadá, México y Estados Unidos; mientras que Panamá iría al Repechaje.

Confederación Africana de Fútbol

Otorga 5 plazas.

Los cupos se definirán entre el 25 y 29 de marzo en partidos de ida y vuelta. Los cruces son:

Congo vs. Marruecos

Mali vs. Túnez

Camerún vs. Argelia

Ghana vs. Nigeria

Senegal vs. Egipto

Confederación Asiática de Fútbol

Irán

Corea del Sur

Japón

Arabia Saudita

Resta la plaza de repechaje ante CONMEBOL.

Confederación de Fútbol de Oceanía:

Por contar con 11 países tiene media plaza. Es decir que el ganador se enfrentará ante el cuarto de Concacaf.

Cuándo es el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022

La FIFA tiene programado realizar el sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y 2 de diciembre, el próximo 31 de marzo de 2022. El mismo tendrá lugar en Doha, la capital de Qatar.