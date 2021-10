Todo lo que tenés que saber sobre la oferta educativa de sj en un click

En el sitio oficial del Ministerio de Educación de la provincia quedó habilitada la FEDU (Feria Educativa Virtual) para que los jóvenes conozcan todas las carreras de las dos universidades y los institutos de formación docente y técnica.

A través de una página web los jóvenes de la provincia podrán conocer todas las carreras universitarias y terciarias que ofrecen la UNSJ, la UCC y el propio Ministerio de Educación de SJ.

Se trata de la Feria Virtual Educativa Provincial 2021, que ya está habilitada para la consulta de los interesados.

En el acto de presentación en la sede del Rectorado de la UNSJ, participaron el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, junto a los rectores de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer y de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea.

El rector Larrea señaló que “la Universidad Católica de Cuyo se puso al servicio de la comunidad, incrementando las carreras de nivel universitario. Hoy contamos con 54 carreras, 24 de ellas a distancia. Pretendemos darles las mismas oportunidades a los jóvenes de San Juan y de San Luis. Uno de nuestros objetivos es que estas personas puedan acceder a una carrera universitaria de pregrado grado o posgrado, de manera a que puedan aportar a la movilidad social”.

Por su parte el rector Berenguer, manifestó: ”Esta feria educativa virtual 2021 es muy significativa, porque la UNSJ, la UCCuyo y el Ministerio de Educación trabajamos en conjunto para que los jóvenes cumplan sus metas. Entienden más de las redes y de las pantallas, no les va a costar conocer estas propuestas; con un solo clic podrán ver la potencialidad del sistema superior que nuestra provincia tiene para ofrecerles”.

A su vez el ministro de los Rpios indicó que “el Ministerio de Educación tiene 42 propuestas de formación en educación superior no universitaria: 9 del campo docente, 10 de formación Técnica Profesional no universitaria y 23 de formación de gestión privada”.

“Hay un abanico amplísimo para que no se produzca el desarraigo. Es importante que ambas universidades articulen con el ministerio para que las ofertas lleguen a los 19 departamentos y no se produzca el desarraigo y haya oportunidad laboral. Debemos trabajar en conjunto , como se está haciendo en el Acuerdo San Juan, para reorientar nuestras carreras para el perfil productivo de nuestra provincia a mediano y largo plazo, porque es necesario que nuestra provincia le de oportunidades a todos los sanjuaninos”, agregó.