Todo lo que hay que saber para votar en estas PASO

El secretario electoral de SJ, Edgardo Benítez explicó los detalles del protocolo para los comicios del 12 de septiembre. Indicó que hay escuelas donde se redujeron las mesas. ¿Qué pasará con los aislados por contacto estrecho?

En el programa Hablemos en Serio, que conduce Néstor Roly Olivera por la señal de Zonda TV, el secretario electoral Edgardo Benítez dio todos los detalles de como serán las elecciones 2021.

“La pandemia nos ha colocado ante esta cuestión inédita donde uno no tiene el manual para echar mano. Resolver la situación es a todo prueba y error”, expresó.

A su vez indicó que hay “apatía (en los votantes) de la mano de la situación económica y del accionar de las gestiones que sumado a la pandemia dificulta y complejiza toda la coordinación y logística del día del comicio”.

Benítez señaló que “Ya estamos preparados para afrontar esta situación particular y me atrevo a decir que la elección será ordenada y nos puede sorprender porque la gente tiene temor y en ese aspecto quiero decirle que se quede tranquila porque hemos tomado los recaudos”

El funcionario de la Justicia Electoral remarcó que “la intensión de la secretaria electoral van en el sentido de hacer esto lo más rápido normal prácticamente queremos que no se sienta la diferencia con una elección normal”.

“Es una prueba. Seguramente vamos a aprender mucho y modificaremos lo que haya que modificar para noviembre”, concluyó.

Aquí se detallan algunos de los puntos principales a tener en cuenta:

LA ORGANIZACIÓN EN LAS ESCUELAS

El secretario electoral explicó que el plan ha sido elaborado junto al Comando Electoral y por propuesta de ellos se “harán filas fuera de las escuelas y se ingresará de a poco”. “La orden es que el ingreso sea rápido. Acá apelamos a la gente esta es la elección que hacemos todos. En esta ocasión el elector cumplirá un rol fundamental porque le pedimos que vayan solos para generar la celeridad”, agregó.

CAMBIARON ALGUNOS LUGARES DE VOTACIÓN

A su vez informó que otra medida dispuesta para esta elección, reduce la cantidad de mesas en cada escuela. Indicó que hay escuelas donde por los espacios seguirán con la cantidad de mesas que tenían (una sola quedo con 15) pero el “70% se redujo a 8 mesas por ello las restantes se reubicaron y generaron esta situación inédita, particular y excepcional que haya mucha gente del electorado, alrededor del 30 al 32% que fue migrado a otras escuelas”.

En la reubicación, se buscó la escuela más cercana.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS AISLADOS POR CONTACTO ESTRECHO?

Benítez explicó que en este sentido se plantea “el derecho al sufragio que es una norma garantizada por la Constitución y un decreto presidencial que establece el resguardo y tenemos en algún punto una especie de choque normativo. Son aspectos o cuestiones que entiendo debieron debatirse en otro ámbito académico u otra órgano del poder Judicial y resolver bajando la línea directamente y no como se hizo en el protocolo planteada esta situación y dejar al juez de primera instancia que defina”.

“El derecho de votar lo tiene pero si se ejerce a pesar de ser alertado de que el ejercicio llegare a provocar la propagación d el virus será pasible de una sanción penal. Nuestro deber es ser sinceros con la gente y advertirles esta situación. Si está enfermo debe quedarse en su casa y si esta la sospecha de Covid aplica lo mismo. Yo recomiendo que se queden en casa”, indicó.

COMO SE JUSTIFICA QUE NO SE VOTO POR TENER COVID

La Cámara Electoral una semana antes de la elección va a publicar en la pagina web un formulario para llenarlo y va a procesarse y será justificada la no emisión del voto por esos casos.

Benítez indicó que se está gestionando con el gobierno de SJ el uso de los elementos para tomar la temperatura.

JÓVENES QUE AÚN NO TIENEN 16 AÑOS FIGURAN EN EL PADRÓN

El Código Electoral establece que las personas que van a quedar habilitadas para votar son las personas que cumplen la mayoría de edad hasta el día de la votación inclusive, explicó el secretario electoral. Por lo que aquellos que cumplen años hasta el 14 de noviembre podrán votar.

EL VOTO DE LOS NO BINARIOS

“En SJ vamos a trabajar con los solo 3 casos que hay”, dijo Benítez. “Como aún no se pudo ingresar al padrón esta situación hemos optado por comunicarnos con la autoridad de mesa donde votará esta persona y advertirles sobre la situación. De esta forma esas tres personas van a poder votar sin problemas”, aseguró.

El funcionario judicial estimó que para el 2023 esto quedará subsanado.

¿HABRÁ QUE LLEVAR LAPICERA?

Benítez recomendó a la gente que lleve su propia lapicera y aseguró que el personal como autoridades de mesa y seguridad tendrán elementos para sanitizar en caso de que una persona no cuente con una lapicera propia.