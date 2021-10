Todo lo que debes saber sobre el azúcar oculto en los alimentos

Es posible que consumas habitualmente muchos alimentos que considerás saludables, como los cereales para el desayuno, las barritas de cereales, los yogures con frutas (cuyo agregado es el jarabe de fructuosa) o con cereales (con azúcares de fácil absorción, que no dan saciedad y que te invitan a seguir consumiéndolos), jugos y comidas preparadas. Pero el azúcar oculto de estos alimentos también favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión arterial y ciertos tipos de cánceres.

En algunos alimentos industrializados, el azúcar se encuentra en forma de fructuosa escondida: ketchup, salsa rosada, salsa para pastas, bebidas energéticas, pan de viena, pan para salchichas, entre otros, información no conocida por el público en general.

El azúcar puede tener muchos nombres, por lo tanto es importante leer las etiquetas nutricionales de los alimentos y conocer los sinónimos del azúcar:

• Dextrosa

• Fructosa

• Lactosa

• Maltosa

• Galactosa

• Ribosa

• Sacarosa

• Glucosa

• Monosacárido

• Disacárido

• Polisacárido

• Maltitol

• Manitol

• Ribotol

• Sorbitol

• Xilitol

• Aspartamo

• Acesulfame-l

• Sacarina

• Sucralosa,

• Miel,

• Jarabe de maíz de alta fructuosa (JMAF),

• Sirope

• Etc, etc. etc.

Acordate que en la lista de ingredientes de un producto, aparecen primero los que se encuentran en mayor cantidad. En base a esto, te recomiendo mirar un poco de etiquetas de los productos (dulces y salados) que tenés en casa y ¡descubri los azúcares ocultos!

¿Qué pasa con los jugos sin azúcar, jugos comerciales y bebidas light?

¿Cuántas veces los tomamos en grandes cantidades pensando que son bajos en calorías o son sin azúcar?️ Te cuento un poco sobre los jugos en polvo, que muchas personas consumen haciendolos protagonistas de su hidratación diaria.

*Son productos ultraprocesados, en los que todos sus ingredientes son artificiales y poco saludables, entre los cuales destacamos:

*Maltodextrina: es un tipo de azúcar oculto, la industria los utiliza como aditivo alimentario, tiene efectos similares al azúcar en el organismo, aumentando niveles de glucemia en sangre.

*Colorantes y aromatizantes artificiales.

*Aspartamo: edulcorante 200 veces más dulce que el azúcar.

*Acesulfame k: otro edulcorante 200 veces más dulce que el azúcar.

*Entre varios ingredientes más.

*️ Estos jugos tengan o no azúcar ¡no son saludables! Al tener edulcorantes y tantos ingredientes artificiales impactan negativamente en nuestra microbiota intestinal.

*¡Por eso te recomiendo siempre basar tu hidratación en AGUA! Si te cuesta tomar agua sola, podés preparar aguas saborizadas caseras con menta, jengibre, rodajas de frutas como limón, naranja, mandarina, etc.

Tanto los jugos en polvo, como las aguas saborizadas industriales y bebidas light deberías dejarlos solo como bebida OCASIONAL.

