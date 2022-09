Todo listo para el Gran Premio Domingo Sarmiento

Este 11 de septiembre como cada año se correrá en el Hipódromo de Rivadavia a las 17.00 la carrera mas importante del turf del gran oeste argentino. Habrán 12 participantes al trono.

El último ganador fue Darth Vader, el caballo del stud El Piringo ganaba por primera vez el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento y se anotaba en la historia del Turf Argentino.

San Juan no tiene muy a menudo grandes carreras, pero el homenaje al Gran Maestro sanjuanino es lo máximo y atrae a los mejores caballos de la provincia y también de todo el país.

La actividad sera amplia el domingo con varias carreras como ya es una costumbre y cerrando el domingo la principal que este año contará con una docena de caballos.

El jugoso premio puesto en juego seduce a los mejores Stud del país, quienes preparan a sus caballos y jockey para los 2.200 metros.

Entre los que ya ganaron algún premio se encuentran Atlas Again del Stud Gabriela, Dargreen del stud Patas Alegres que ganó hace poco mas de un mes el premio General San Martín.

Para esta carrera los pronósticos son reservados porque hay varios candidatos a ganar.

Uno de ellos Asiatic Till del Stud La Nona, quienes vienen trabajando desde hace un par de meses en este caballo con la preparación.

Constanzo del Stud Los Sanjua es uno de los representantes de la provincia que también suma chances.

Los restantes caballos son Aluwet, Bollami, City The Glory, Last Corredor, Magnet Curl, Mister Key, New School y Tothemoonandback.

Para este gran evento llegan a la provincia caballos de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Salta.

Esta tarde se conocerá la programación completa de carreras y los horarios respectivos pero se prevee que comience a las 12.00.