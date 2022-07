Todas las actividades para hacer en CABA

Yoga, ilustración de historias, arqueología, danza funk, pintura, siembra de plantas, gastronomía, skate, poesía y reciclaje entre otros. Estas vacaciones de invierno la Ciudad programa una amplia agenda de talleres y actividades gratuitas que invitan a los más chicos a disfrutar del arte con diversos juegos, propuestas y ejercicios.

Para estas vacaciones de invierno, entre las diferentes propuestas que programa el Ministerio de Cultura de la Ciudad, habrá una enorme variedad de talleres y experiencias artísticas gratuitas, para todos los gustos y edades, que funcionarán como invitación a desplegar la imaginación y la creatividad, haciendo del arte y el juego medios de expresión y de la cultura un lugar de encuentro.

La programación completa podrá consultarse tanto en la web de la Ciudad como en

WhatsApp, por medio de Boti (11-5050-0147), el chat de la Ciudad.

“Recibimos este tiempo de pausa escolar de la mejor manera, con muchas propuestas, y

ganas de compartir. Las actividades culturales nos reúnen, son un espacio de encuentro para sentir la ciudad. Cada vez que nos encontramos frente a un hecho artístico, cultural, no estamos solos, estamos juntos identificándonos y compartiendo la misma experiencia. Eso, que muchas veces hacemos sin pensar, es un beneficio enorme, y tenemos que aprovecharlo al máximo en este tiempo que nos dan las vacaciones. Los chicos, como siempre, son protagonistas. Hay una programación segmentada, pensada para cada edad, con propuestas y actividades de disfrute, expresión y formación, con espacios para el juego y talleres para desplegar la imaginación y la creatividad”, expresa el ministro de cultura de la ciudad, Enrique Avogadro.

Los talleres se podrán disfrutar en los museos, bibliotecas, centros culturales, plazas y

diversos espacios de toda la Ciudad. A continuación, algunos de los más novedosos e

interesantes, entre maratones creativas, jornadas de juegos y clubes de actividades, para

sumergir a los más chicos, jóvenes y preadolescentes en el mundo cultural y artístico:

Los teatros pertenecientes al Complejo Teatral de Buenos Aires serán, esta vez, los

escenarios principales de actividades gratuitas, únicas e innovadoras, juegos y búsquedas en torno a la creación artística. En el Teatro de la Ribera se realizará el Taller de Vestuario Ilustrado, donde chicos y chicas podrán probar diferentes texturas y colores sobre los

figurines de los vestuarios de las obras que se presentan en los teatros, utilizando

marcadores, lápices, crayones, papel glacé, brillantinas y adhesivos de colores. Una increíble oportunidad para adentrarse en la aventura teatral, aprendiendo todo sobre trajes, atuendos y arte en la acción escénica. También allí se podrá participar de un Taller de Maquillaje para que los chicos aprendan de forma fácil y divertida y por medio de distintas técnicas a convertirse en payasos. Otra novedad del complejo serán las clases de yoga para disfrutar en familia en el Teatro San Martín, que albergará muchas otras actividades.

Otro de los grandes espacios que tendrá actividades únicas, con propuestas para sumergirse en el color, la pintura, el dibujo, las danzas y otras disciplinas de la mano de artistas y especialistas, será el Museo Moderno. El taller Arqueólogos por un Día invitará a descubrir enigmas de nuestro pasado de la mano de Arqueo Escuela. Se abrirá un espacio para recorrer historias, como la de La casa del Naranjo, la construcción más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, que curiosamente se encuentra bajo el suelo del museo. Mientras tanto, en el taller Sembrar una Idea se podrá aprender sobre arte y activismo ecológico de la mano del artista Rodrigo Túnica, que propondrá observar el mundo que nos rodea y conocer el impacto de nuestras acciones cotidianas en el medio ambiente. Se conversará sobre el cuidado del planeta, que será el puntapié inicial para la creación de obras de arte que nos ayuden a tomar conciencia de nuestro vínculo con la naturaleza. El taller de creación de personajes de la estética japonesa Kawaii es otra de las novedades. El artista Fausto Valiente invitará a chicos y preadolescentes a adentrarse en aquel mundo a partir de la creación de personajes que serán inspirados en sus propios gustos e intereses. Y para poner el cuerpo en movimiento, se podrá disfrutar del taller de danza funk Un Baile con Historia, a cargo del artista afroamericano Rulock, que invitará a bailar y conocer la historia del género musical desde sus raíces afro. Una divertida oportunidad para aprender de dónde vienen los diferentes estilos de baile, y disfrutar de una hermosa tarde en uno de nuestros museos más lindos. Todas las actividades serán gratuitas.

Mientras que el Club Abasto, una iniciativa del área de Patrimonio BA, ofrecerá más de 30

actividades gratuitas entre talleres, charlas, música, teatro, filosofía, ilustración y literatura,

para niños y adolescentes en espacios culturales y Bares Notables del barrio.

En El Recoleta, mientras tanto, se realizará el ciclo Karaoke Clave, para cerrar las tardes

cantando y bailando al son de la música de la mano de diferentes anfitriones según cada

jornada. Para los más chicos habrá un ciclo de narraciones que invitará a estimular la

imaginación con historias, poesías y relatos para toda la familia de la mano de narradoras,

narradores y cuentacuentos como Diana Tarnofky, Andrea Martinoli, Palabrújula, Victoria

Ciano y Claudia Stella. También se podrá disfrutar de maratones creativas, coordinadas por

los colectivos especializados en arte e infancias Abran Mancha y Chicos al Arte, donde se

podrá experimentar con diferentes materiales y técnicas, construir máscaras y mucho más.

El Happy Hour de Escritura coordinado por Fer Blasco, tendrá dos sesiones creativas

grupales especialmente destinadas a adolescentes, para jugar con las palabras y divertirse

escribiendo. No es necesario tener experiencia, sólo ganas de experimentar con la escritura.

También se realizará Hazlo tu Mismo, una jornada abierta de talleres para que grandes y

chicos experimenten, acompañados por reconocidos profesionales, sus habilidades creativas en disciplinas como fotografía, canto, danza, guión, diseño de mundos fantásticos, teatro, poesía, composición de canciones y dibujo. Las actividades serán gratuitas y sin reserva previa.

Tanto en los Museos BA como en la Usina del Arte, se realizará Sentir la Ciudad, un ciclo gratuito para chicos y chicas segmentado por edades: de 4 a 7 y de 8 a 12 años, con

actividades para explorar y trabajar todos los sentidos. En el Buenos Aires Museo estará el

taller Buenos Aires de papel, donde la Sala Querubines del museo se transforma en un

laboratorio para explorar el sentido del tacto fabricando sellos y stenciles. Habrá un taller de arcilla que invitará a conversar sobre algunos cambios urbanos que transformaron la ciudad y luego pensar y crear una ciudad del futuro. En el Museo Larreta estará el taller Sabores en el laberinto: Maravillas en el jardín, para descubrir a través del gusto los tesoros naturales del jardín del museo. Además habrá tardes de té, tapeos españoles, otros talleres gastronómicos y un taller por el Día del Amigo para buscar el ingrediente perdido. En el Museo Casa Carlos Gardel los domingos estará el taller Al compás de los sentidos, que explorará la exhibición Pioneras del tango al ritmo del bandoneón y la música. Allí también se podrá participar de Guitarrita mía, un taller inspirado en Gardel. En el Museo Perlotti estará el taller de artes visuales Máscaras y Texturas para experimentar con arcilla y crear inspirándose en la gran colección del Museo Perlotti

En el Museo Sívori estará Atelier al aire libre, un taller de arte y naturaleza, para crear una obra de arte a partir de la observación de los minerales, vegetales y/o animales.

En el Buenos Aires Museo también habrá talleres de diseño y collage, para crear a partir de recortes de impresiones de edificios porteños y papeles de colores. El Museo Perlotti invitará a explorar el mundo de la escultura tomando las obras de Luis Perlotti como inspiración para realizar en arcilla el busto de la persona a

quien quieran homenajear. Serán gratuitos con inscripción previa a través de Vivamos

Cultura.

En la Usina del Arte se realizarán juegos como ¡5 sentidos para escapar! a través de

los cuales chicos y chicas, tendrán que activar sus sentidos para salir, descifrando acertijos.

Estas propuestas los invitarán a vivir experiencias para jugar con las capacidades de sentir,

tocar y explorar sensaciones. Mientras que el Club de la Usina será el espacio dedicado a las actividades recreativas, urbanas y deportivas, para jugar y mover el cuerpo. Para bebés de 0 a 3 años estará Cuentos, masajes y canciones para bebés, un taller sensorial para abrazarse y mimarse a través de cuentos y masajes que conectan desde el afecto, el contacto y las caricias, movimientos corporales envolventes y un clima de relax para compartir narraciones junto a la primera infancia. Para chicos y chicas de 4 a 7 en Estación Creativa, todos los días habrá distintos talleres para trabajar todos los sentidos desde el arte y la creación.

También estará Atelier Pum Pum, con talleres para explorar el universo del arte a través del dibujo, la exploración textil y el collage. Los sábados y domingos estará Soltate, dejá tus rueditas, un programa donde profesores especializados enseñarán cómo mantener el equilibrio y andar en bici. Este taller que promueve y fomenta el uso responsable de la bici en la Ciudad, se desarrollará en diferentes puntos del espacio público. Para chicos y chicas de 8 a 12, todos los días habrá Escuelita de Skate y se podrá disfrutar de Hacé tu podcast, un taller para grabar podcasts charlando sobre tecnología, sustentabilidad y derechos de la niñez. Serán gratuitos con inscripción previa a través de la web.

El programa Corrientes Cultural tendrá una programación especial de la que participará Topa, que realizará un viaje musical con temas de todos los tiempos hasta la actualidad. Además, habrá talleres como Me entra por un oído y no me sale por el otro, que constará de una caminata por la Calle Corrientes con los ojos vendados para descubrir su historia, su pasado y su presente mediante la escucha, el tacto y los relatos. Por su parte, Arte en Barrios, el programa cultural que llega a grandes, chicos y chicas para garantizar el acceso a la cultura; realizará talleres de arte, títeres, magia, y diversos shows en los barrios vulnerables de la Ciudad.

Las Bibliotecas Públicas de la Ciudad abrirán el Mini Club de Lectura, un espacio para que las infancias se acerquen a la literatura y donde podrán realizar actividades, asociarse para pedir libros en préstamo, y recibir de regalo un póster para colorear con ilustraciones de las

bibliotecas de la Red. Con su asociación, recibirán un libro como obsequio para iniciar su

primera biblioteca. Además, se dictarán los talleres Rótulus, para inventar, ilustrar y develar historias; Leo, leo, ¿Qué ves?, actividad de creación de un libro-álbum; un encuentro de dibujo de cómics y manga para personas de entre 8 a 12 años y Cuento con voz, un taller de narración escrita.

Además los miembros de Pase Cultural, el programa de beneficios exclusivos para

estudiantes de secundario de 16 a 19 años y docentes de escuelas públicas de la Ciudad,

podrán participar de un taller de Ecobilleteras y capacitación en reciclaje que se realizará en el marco de la iniciativa Julio sin plástico. Se tratará de un encuentro para hacer y aprender en torno al reciclaje a partir de conocer el circuito de los residuos que generamos, el funcionamiento del sistema de reciclado y los beneficios de la separación de residuos en

nuestra ciudad. El taller de ecobilleteras estará a cargo de promotoras de la Dirección

General de Reciclado y Economía Circular. Inscripciones a través del formulario.