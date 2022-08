Tobías siempre da show

El sanjuanino largó en el puesto 29 y terminó 11° con una actuación espectacular aun sin tener el auto que se esperaba. La final del Tc Pista la ganó Lucas Valle.

Siempre paga. Siempre devuelve a pesar de que las cosas no vayan bien. Tobías Martínez no tiene problemas y se hace protagonista arriesgando el todo por el todo y sin guardarse nada.

En San Juan y ante su gente con un Villicum colmado volvió a tener una actuación memorable al superar 18 autos en la final del TC Pista.

El fin de semana no venía nada bien con el chevrolet 107 y en los entrenamientos había quedado detrás de los 10 y en la clasificación no terminaba de rendir en la medida de lo esperado.

Para colmo de males en la serie corrida ayer en las últimas vueltas un problema en la transmisión lo dejó atrás y lo obligó a sufrir en la previa del final.

Se trabajó en el auto, pero largar del puesto 28 fue algo mas dificultoso. Si bien y es cierto que hubo un par de toques y abandonos con el ingreso del auto de seguridad, la muñeca y el pie derecho acelerando de Tobías Martínez no guardó nada y se brindó por el espectaculo y empezó a subir puesto hasta llegar a los 12 en las 20 vueltas disputadas en el Villicum.

“Trate de estar tranquilo y pasar la primera vuelta y después me propuse avanzar con algunos roces. Estoy contento porque el auto respondió en la final porque estaba con algunas dudas, pero disfrute todo el fin de semana por correr en casa” sentenció el sanjuanino Tobías Martínez.