Tobías, el pibe maravilla

El sanjuanino ganó las dos series y ganó de punta a punta la final en La Plata y así quedó segundo en la Copa de Oro. Con tres victorias en el año de su debut en la categoría, es el piloto más ganador de la temporada.

El sanjuanino Tobías Martínez dio cátedra en las series, tras superar a su compañero en la largada y así poder partir desde el P1 en la final. Y, nuevamente de gran potencial, en el arranque de la competencia final, el piloto de Chevrolet logró mantener la colocación tras defenderse del ataque de Alfonso Domenech (Dodge). En apenas el primer giro, un múltiple toque en la penúltima curva del circuito produjo el abandono de Diego Azar (Chevrolet) y Juan Pablo Pilo (Chevrolet), candidatos en la Copa Coronación de Oro Río Uruguay Seguros. De tal manera que Rodrigo Lugón (Ford).

En ese entonces, Tobías no sólo se adjudicaba una victoria más en su historial, sino que también se colocaba líder del play off. A la par, Domenech, representante del Galarza Racing, notó problemas en su auto y finalmente debió abandonar en la décima vuelta. Tal fue así que Bruno Boccanera (Chevrolet) heredó la posibilidad de escalar al podio, posicionándose tercero.

A tres vueltas del cierre, Tobías era líder absoluto. Casi cuatro segundos de diferencia por sobre Marcos Quijada (Dodge), ubicado segundo y obteniendo un nuevo podio en la especialidad.

Gritó a más no poder, Tobías, quien se llevó un nuevo triunfo (posee tres victorias y es el máximo ganador de la temporada) y se coloca 2° en el play off (94 puntos). Quijada se va de La Plata como líder (95.5 unidades).

Tobías, imparable en La Plata.