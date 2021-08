Tito Oliva: “Es una suerte de hito de la cultura de SJ”

Se trata de una opera experimental que ha sido diseñada y creada íntegramente en nuestra provincia y por artistas locales. La presentación será en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario el 4 de septiembre próximo.

El próximo 4 de septiembre, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario por primera vez se pondrá en escena a una opera creada y diseñada completamente en San Juan. Esta obra contó con el apoyo del SECITI en el Programa Provincial de Arte, Ciencia y Tecnología.

La obra a partir de la composición de textos y partitura a cargo de Tito Oliva, con la dirección musical del Maestro Emmanuel Siffert y la dirección escénica de Ada Valdéz será una alternativa para disfrutar.

Sobre la obra, Tito Oliva manifestó que “estamos muy cerca del estreno de la opera”. Explicó que “este proyecto inició en 2018/19 a través de un proyecto de creación que presenté a la Facultad de Filosofía de la UNSJ junto con un equipo de artistas. Hay artistas visuales, teatro y música”. Oliva agregó que “estuvimos trabajando en ese proyecto que terminó, eran una serie de escenas operísticas”. Luego de esto lo presentaron a SECITI y “salió ganador por lo que pudimos seguir avanzando con este proyecto”.

En medio de la pandemia, cuando “debíamos presentar la obra no se pudo, por lo que se pudo avanzar hasta concretar esta obra integral, que incluye músicos, bailarines, cantantes, teatro, proyecciones visuales”. Sobre el producto afirma que “el resultado para mi es muy interesante porque constituye una suerte de hito en la cultura en San Juan, donde todas estas diferentes ramas de las artes se unen en un proyecto en común”.

El creador explica que hay una fusión de las artes con lo audiovisual “y con una temática que es muy actual que tiene que ver con esto de la pandemia. La obra gira en torno de la historia de amor conflictivo entre la Tierra, que está caracterizada por Mónica Scobro- soprano- y el ser humano, que está caracterizado por Fernando Lazari que es el barítono. En esta historia de amor y desencuentros, donde la naturaleza tiene una fuerza increíble y el ser humano que se tecnologiza para poder sobrevivir y al mismo tiempo destruye la naturaleza constituye un gran atractivo”.

Agregó que “en lo musical estoy muy contento porque he podido plasmar toda mi experiencia que viene del rock, el jazz y mi música con todo esto de la ópera que para mi ha sido muy nuevo e interesante”.

Agregó que “otra cosa buena que nos pasó es que el Maestro Emmanuel Siffert, que ha dirigido todas las operas en San Juan, se entusiasmó mucho con el proyecto. Por esto tuvimos un montón de reuniones de trabajo para terminar de darle forma a la obra y muchas de sus sugerencias para mi constituyeron un aprendizaje”.

Explicó que en escena “hay un quinteto de cuerdas, clarinete, percusión y piano, que sería el grupo musical; dos cantantes, dos bailarines y la gente que está en la puesta en escena”. Entre ellos se destaca la presencia de la artista plástica Silvina Martinez, Isabel Rostaño, Ada Valdez- teatro-y proyecciones a cargo de Juan Manuel Nogueras y en la iluminación está Emiliano Voiro.

Sobre el hecho de crear en pandemia afirmó que “el lado bueno es que a través de reuniones virtuales, estuvimos un año así con los artistas del proyecto, y el hecho de poder mostrar algo nuevo es muy importante”. A su entender, la gente está muy acostumbrada a escuchar cosa preestablecidas “pero esta es una nueva propuesta y creo que es un aporte a la cultura de San Juan”.

Explicó que la opera en la provincia que tomó vigor gracias al Teatro del Bicentenario “se hicieron obras que están legitimadas por la cultura y la historia. A pesar de que se suman artistas de San Juan pero todo viene armado desde afuera”.

Agregó que “en este caso todo lo hicimos nosotros, desde diseño, idea del argumento, música, puestas es nuestro. Esto tiene un valor y es un puntapié inicial para producir operas desde nuestra tierra”.

Es por esto que remarcó que “creería que es la primer opera made in San Juan. De acuerdo a lo que tengo memoria es la primera”.