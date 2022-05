Tiroteo en un supermercado: al menos 10 muertos

También hay heridos de consideración. La Policía detuvo a un sospechoso.

Al menos diez personas murieron en un ataque a balazos perpetrado este sábado por la tarde en un supermercado de la ciudad estadounidense de Buffalo, en el estado de Nueva York.

“Varias personas fueron alcanzadas por disparos. El tirador está bajo custodia. Se insta a los automovilistas y residentes a evitar el área”, alertó vía Twitter la policía de esa ciudad estadounidense.

El joven ingresó en una tienda de la cadena Tops Friendly Market con un chaleco antibalas y un rifle AR-15 y abrió fuego a mansalva, lo que dejó esa cantidad de víctimas. También hay algunas personas heridas, reportaron las autoridades. El atacante se declaró como supremacista blanco y antisemita, según marcaron los primeros trascendidos.

Los medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia rápidamente y consignaron al momento que la matanza dejó al menos diez personas fallecidas.

Según rumores no confirmados, el sospechoso también hizo una transmisión en vivo del asalto en Twitch, una popular red social de consumo de videos.

El número de víctimas de la matanza en el supermercado Tops Friendly Market podría haber sido aún peor, si se considera que ocurrió un sábado por la tarde, cuando ese comercio suele estar lleno de clientes.

Tiroteo en un supermercado de Buffalo: cómo fue el ataque

Uno de los compradores que salía del mercado contó cómo fue la secuencia del ataque. “Acababa de salir de la tienda, me detuve a beber mi jugo y escuché un disparo. Enseguida me di cuenta de que se trataba de un disparo y no un petardo”, describió a la cadena de noticias CNN.

“Luego vi a un tipo con un traje militar completo disparándole a la gente, y más tarde lo vi caminar inclinado, al estilo de un soldado, mientras seguía disparando. Vi a tres personas en el suelo. Y como no tenía teléfono encima empecé a gritar para que alguien llame a la Policía. A continuación dejó el arma en el suelo, se sacó el chaleco antibalas, se puso de rodillas con las manos en la espalda y lo arrestaron”, fue su narración.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuiteó: “Vigilo de cerca el tiroteo en una tienda de comestibles en Buffalo. Hemos ofrecido asistencia a los funcionarios locales. Si se encuentra en Buffalo, evite el área y siga las instrucciones de la policía y los funcionarios locales”.