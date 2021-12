Tips para evitar la “depre” en las fiestas de fin de año

Para la Licenciada Mariela Serra Mestre, es importante refugiarse en “el aquí y ahora” para no sufrir depresión por el pasado ni ansiedad por el futuro. También advierte la importancia de reforzar el área emocional y espiritual.

En vísperas de las fiestas de fin de año se pueden movilizar muchas emociones porque se llega al final de un ciclo y se tiende a hacer un balance. En esas situaciones, uno se pone en contacto con aquellas cosas que están y con las que no, lo que puede generar algunos cuadros de depresión, angustia y ansiedad.

En ese sentido, la Lic. en Psicología, Mariela Serra Mestre (MP 512) brinda algunos tips para pasar mejor Navidad y Año Nuevo sin sufrir en el intento.

“Este año es un poco más favorable pero a medida que nos vamos retirando del 2020, vamos dimensionando lo que fue ese año para la población mundial y este año hemos notado secuelas físicas y emocionales de la pandemia en todas las edades de la población”, señala la profesional.

Los rasgos más significativos han sido ansiedad y depresión. “En el caso de la depresión, se vincula al pasado porque uno toma contacto de las pérdidas (seres queridos, salud, posibilidades, proyectos, etc) que generan angustia y tristeza y pueden desencadenar un cuadro de depresión”.

“En cambio, la ansiedad es lo contrario, ya que es por lo que vendrá y como hay bastante incertidumbre, no se pueden generar demasiados proyectos por lo menos a largo plazo y eso también se vivencia con cierta angustia”.

“Cuando vemos informaciones de Europa, ya nos estaríamos imaginando la posibilidad de un nuevo aislamiento, de riesgos de contagios y ni hablar de enfermar gravemente o fallecer”.

Refugiarnos en el “aquí y ahora”

“Podemos decir que ni lo pasado es demasiado favorable ni lo futuro tampoco, el recurso que nos brinda mayor bienestar y armonía es conectarnos con el aquí y ahora que es lo que sí tenemos y es seguro”.

Para la profesional, es importante disfrutar los vínculos que es lo que más nos puede fortalecer, lo que hoy sí se puede hacer: reunirnos y encontrarnos mientras seguimos cuidándonos.

“Cada persona va a transitar las fiestas de acuerdo a cómo ha vivenciado estos dos años. Quien ha sufrido grandes pérdidas, no tendrá demasiado ánimo y quienes han podido ser resilientes sí lo harán”, destaca.

“A veces uno se refugia más en lo material y es momentáneo. Es importante reunirse con personas que hace mucho no vemos para reforzar la parte emocional y espiritual. Hay gente que quedó con mucho temor al contagio, sobretodo personas mayores. En ese caso, no hace falta ir a reuniones multitudinarias sino hacerlo en forma gradual”, finaliza la especialista.