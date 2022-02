Tips para evitar el estrés escolar. Hoy les voy a contar que nos pasa con la llegada del inicio escolar. Y se aproxima el primer dia de clase, y empezamos con los preparativos unas semanas antes, sin darnos cuenta comenzamos a generar ansiedad, en la familia.

Por Dra. Silvina G. Guala

Esp. en Geriatria y

Gerontologia Internista

Medicina del estrés

Medicina regenerativa

biomednuevamedicina

Durante este regreso a clases es normal que los niños y padres experimenten miedo, incertidumbre, estrés, enojo, tristeza o angustia debido a lo vivido por el

confinamiento causado por la pandemia del COVID-19, es un comienzo distinto, venimos de estar conectados, para luego pasar a un mix de presencialidad y online, modalidades de estudio nuevas para todos, que llevo mucho esfuerzo adaptarnos.

Se genera ansiedad por lo que pasara este nuevo ciclo lectivo, modalidad, aceptación de los compañeros, miedo a lo nuevo o a lo conocido .

Es fundamental empezar al igual que para el comienzo de las vacaciones, reordenar la rutina y reacomodarnos para el comienzo de la temporada escolar, que incluye, entre otras cosas, un cambio de horarios. Es importante 2 semanas antes comenzar de a poco.

Conversar con ellos sobre la transición es fundamental. Es ideal en un momento en que su hijo se encuentre relativamente tranquilo (evite hacerlo cuando esté enojado o preparándose para ir a la escuela en la mañana, mientras toma su desayuno). Llevar tranquilidad en las palabras es la clave para la seguridad de ellos

Los síntomas que pueden presentar son ansiedad, miedo, expectativa, inseguridad. Llanto excesivo, tristeza, rebeldía, insomnio, contestarnos de malos modos.

¿Cómo ayudarlos?

1. Cuidado medico anual, vacunas al día y exámenes.

2. Dieta saludable y ejercicio

Los niños que comen una dieta saludable y hacen ejercicio con regularidad pueden concentrarse mejor en la escuela durante todo el día. Y manejan mejor la ansiedad.

3. Sueño

Dormir las horas suficientes le ayudará a levantarse a tiempo, a sentirse bien y a estar listo para emprender un día completo de aprendizaje.

4. Lleguen a la escuela a tiempo todos los días le evitará aumentar la ansiedad por la llegada.

5. Tareas

Este punto es muy importante, a veces sin darnos cuenta sobrecargamos a los chicos con actividades extracurriculares, ingles, natación, gimnasia, futbool etc etc , esto estresa al núcleo familiar, que también modifica su rutina diaria y comienza a tener otro orden en el día, se suma los cumpleaños y eventos que los niños organizan y quieren concurrir.

Es importante en esto un horario determinado para la tarea sin estímulos de TV, celulares etc, un lugar iluminado y tranquilo

6. Limite el tiempo de televisión, videojuegos y computadora es fundamental, que tengan un horario especifico para el descanso.

7. Mantener los canales de comunicación abierto. Durante estos momentos de vulnerabilidad, cuando

los adolescentes empiezan a parecer adultos, y hasta piensan que son adultos, pero puede que no tengan las herramientas necesarias para manejar el estrés. Si no lo ha hecho todavía, ahora es el momento perfecto para reservar un poco de tiempo al día para hablar con su hijo acerca de los desafíos y las nuevas experiencias de la escuela. Cuando son mas grandes hablen de su sexualidad es importante saber que les pasa o que sienten.

8. Hablen acerca de la escuela. Pídanle a su niño que les cuente cómo pasó el día en la escuela. Si comio, con quien converso, sobre su maestra Pregúntele sobre lo que aprendió, y cómo se sintió durante el día. Escuchen cuidadosamente sus respuestas, y ayúdenle a pensar en diversas maneras de solucionar algún problema que haya tenido en sus labores escolares.

Es fundamental que refuercen como padres lo positivo para que ellos puedan ver y entender que ir a la escuela no es solo aprender es conectarnos ,es socializarnos con el mundo y sin duda es nuestra segunda casa y para algunos niños la primera

A relajarse y a disfrutar papis !!

Buen inicio para todos