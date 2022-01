Tinelli está negociando con otro canal para el 2022. Aseguran que el conductor inició gestiones para desembarcar en otra señal, más allá que le queda un año de contrato con la emisora de Constitución.

Marcelo Tinelli vivió un 2021 tremendo, lleno de vaivenes, de situaciones complejas en el plano profesional. A esa expectativa por su retorno a la pantalla, tras más de un año de ausencia, todo se transfiguró en una incomodidad por las bajas mediciones y los cambios de horarios.

El vínculo del conductor con la gerencia de eltrece se resquebrajó, principalmente por los palos que lanzó al aire en esas semanas en que le acortaron la duración del show, así como por los innumerables reacomodos en la grilla horaria. La tensión quedó en manifiesto.

Todo este contexto originó la incógnita sobre qué sucederá en 2022 y en ese campo de suposiciones se informó que Marcelo analizaba otros formatos para conducir, que estudiaba opciones del extranjero para traspolarlas a eltrece.

En concreto, pululan más dudas que certezas respecto a Tinelli y su año laboral. No existen muchas claridades y todo parece indicar que La Academia no se prolongaría. Pero eso no es todo, porque el lazo contractual de Marcelo con la señal de Constitución también se encuentra endeble, aunque le reste un año más.

En las últimas horas explotó una rumor increíble, que refiere a la posibilidad del conductor más famoso de la Argentina de cambiar de pantalla, de llevarse todo su talento y su productora a otra emisora. Algo que se disparó por las reuniones que divisaron de Marcelo con ejecutivos de otros canales en Punta del Este.

La información remite a que los accionistas de América TV se pusieron en contacto con Marcelo para averiguar sus intenciones, sus deseos y ofrecerles todas las variantes para desembarcar en esa casa. Una noticia rimbombante, que sacudiría la industria de la televisión.

Por lo pronto, las conversaciones existen, hay un deseo de América y Marcelo está abierto a escuchar la propuesta. ¿Qué decisión tomará Adrián Suar? ¿El gerente de programación intentará retener a la figura?