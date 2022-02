Tiene 13 años, ganó un concurso en Instagram y ahora grabará en CABA. Valentina Echegaray, alias Gypsy, fue invitada a grabar una canción junto a Yami Safdie, una artista influencer. Pide ayuda para cubrir los gastos del viaje. Enterate cómo colaborar.

Valentina Echegaray, alias Gypsy sorprendió el año pasado cuando ganó el concurso de talentos del programa La Ventana. Pero más llamó la atención su edad: tan sólo 13 años. A puro talento, la artista sanjuanina va por más. Días atrás, ganó otro concurso pero está vez, a través de la red social Instagram. ¿El premio? Viajar a Buenos Aires a grabar una canción junto a la organizadora, Yami Safdie, una artista influencer con más de 700 mil seguidores en la red social.

Safdie empezó a hacerse famosa en IG y TikTok subiendo canciones de películas de Disney, etiquetando a famosos y así recibió distinciones de YouTube y hasta logró que la siguiera Warner Music.

Cuenta Soledad, la madre de Valen que “es una oportunidad, poder viajar, conocer a los productores y que la vea Warner Music”.

“Valen se enteró que ganó cuando Yami la comparte, la arroba, la felicita y adelanta que pronto estará la versión que cantarán juntas del tema ‘Como si na’”.

“Ahora necesitamos ayuda para poder costear los pasajes y la estadía”. Se puede colaborar a través de Mercado Pago.

Camino al éxito

Valentina cumple 14 años el mes que viene, además de ganar el concurso de intérpretes de la Ventana 2021, es finalista de Talentos Federales en el Teatro Broadway en Buenos Aires.

Valen tiene un tema propio que se llama Amantes de la Libertad

y esta semana grabará el video de su segundo tema propio: “Me hacés daño”.

En la nota que Zonda Diario le hizo tiempo atrás, la adolescente confesaba que “no tiene rutinas a la hora de ensayar, pero canta todo el día, hasta mientras se baña. “Se me reproduce una canción cada vez que me voy a dormir”.

También está feliz porque aprobó todas las materias y pasó a tercer año. Confiesa que no estudia canto aunque debería hacerlo.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!