Tiene 12 años, es rosarino y es “uno de los estudiantes más brillantes del mundo”

El estudiante rosarino Joaquín Tenaglia Canut fue honrado con esa distinción por el Centro Johns Hopkins para Jóvenes Talentosos en dos oportunidades.

Joaquín Tenaglia Canut tiene 12 años. Sin embargo, el rosarino que reside en Tullahoma, en Tennessee, Estados Unidos, no es un nene más. De hecho, recientemente fue honrado como “uno de los estudiantes más brillantes del mundo” por el Centro Johns Hopkins para Jóvenes Talentosos.

Todo comenzó cuando Joaquín tenía tres años y su familia tuvo que mudarse a Pompano Beach, en Florida, por una oportunidad laboral. A los pocos meses de radicarse allí, sus padres notaron que el pequeño había aprendido a hablar un inglés perfecto gracias a los dibujitos animados que veía en la televisión.

Pero no solo eso; además sus padres descubrieron que el menor tenía facilidades con los números y ya en el colegio, manifestó grandes habilidades con las matemáticas.

La primera distinción llegó a los ocho años, cuando Joaquín rindió los exámenes que toman todos los estadounidenses a comienzos de año, a la mitad y al final y quedó en el percentil 99. El puntaje alcanzado lo colocó dentro del uno por ciento más avanzado del país.

Fue entonces cuando lo testearon para otras habilidades y el resultado sorprendió a su familia: el pequeño era superdotado.

Finalmente, la Universidad John Hopkins lo admitido en 2019 en el programa de talentos y los resultados de sus tests –que ofrecen mayor dificultad para chicos superdotados- también fueron sorprendentes.

Tanto en 2020 como en 2021, Joaquín obtuvo el High Honors, que solo alcanza el 20 por ciento de los jóvenes que rinden. Este año, la evaluación contó con la participación de 19 mil estudiantes considerados superadotados, procedentes de 84 países distintos.

Además, recibió el Gold Presidential Award for Academic Excellence, que le otorgó el por entonces presidente Donald Trump.

Sin embargo, Joaquín aseguró que no se siente cómodo con el título y su familia precisó que el menor no tiene ningún rasgo que lo encasille dentro del estereotipo de “uno de los jóvenes más brillantes del mundo.

Actualmente el pequeño juega al fútbol en la escuela y toca el trombón. Además, contó que en sus tiempos libres juega a la Xbox, mira Youtube y hasta le escapa al estudio.

En diálogo con Infobae, el chico aseguró que de grande le gustaría hacer algo vinculado “con matemáticas” o “en la NASA”, aunque remarcó que no lo tiene del todo claro.

“Algo que quiero hacer como hobby es ser youtuber. Jugar videojuegos, hacer videos, cosas así”, cerró.