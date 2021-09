Thelma Fardin confirmó su romance con Camilo Vaca Narvaja

El rumor de affaire se potenció luego de que los dos viajaran por el interior de Argentina y ella lo confirmó.

Aunque Thelma Fardin actualmente mantiene un bajo perfil, el rumor de romance con Camilo Vaca Narvaja volvió a ponerla en el centro de la escena. Especialmente, cuando se filtraron fotos disfrutando juntos de las atracciones más lindas de las provincias argentinas.

Finalmente, Thelma confirmó la relación en diálogo con Teleshow: “Sí, estamos en pareja. Estamos felices y enamorados”.

El periodista Lío Pecoraro fue quien dio la primicia de romance entre la referente del colectivo feminista Actrices argentinas y el ex de Florencia Kirchner, con quien tiene una hija.

“Romance en puerta entre Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja. Juntos en Lanús, Misiones y otros tantos lugares”, anticipó en Twitter el periodista en referencia al affaire que Thelma estaría viviendo con el ex de Julieta Ortega.

Acto seguido, Lío también compartió varias fotos en las que se los ve disfrutando de una tarde al aire libre a puro sol y vino; sonrientes, compinches y con copita en mano. “¡Juntos!”, sumó el periodista. Aunque no se fotografiaron juntos, se retrataron por separados en el mismo lugar y al mismo tiempo.

¿Quién es Camilo? Un sociólogo, docente y militante. Es papá de Helena, la hija de seis años con Florencia, e hijo de Fernando Vaca Narvaja.