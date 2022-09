The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará a Nintendo Switch

Nintendo ha revelado el nombre de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que llegará el 12 de mayo del próximo año a la videoconsola Switch junto más novedades que incluyen Octopath Traverler 2, Fae Farm y Bayonetta 3.

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se anunció durante la celebración de la conferencia de Nintendo en el E3 de 2021, con la vista puesta a 2022 para su lanzamiento. Aunque este se ha retrasado, la compañía japonesa ya ha compartido tanto el título como la fecha de llegada.

Así, Nintendo ha anunciado en un nuevo Direct este martes que el 12 de mayo de 2023 llegará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que mantendrá el diseño visual de su predecesor y con parte de la aventura en el cielo de Hyrule.

Nintendo Direct

Nintendo también ha anunciado de la saga Fire Emblem un nuevo título, Engage, que llegará el 20 de enero de 2023. Tiene lugar mil años después de la guerra que derrotó al Dragón Caído con el regreso de la amenaza.

Octopath Traveler 2 (24 febrero 2023) introduce ocho nuevos personajes se embarcarán en una aventura por las tierras de Solistia, que permitirá explorar un mundo inmenso en el que el día y la noche influyen en las acciones.

De Bayonetta 3, que llegará a Switch el 28 de octubre, ha compartido el regreso de bruja Umbra, quien ahora lucha por salvar el mundo de las armas llamadas homúnculos, junto con otros personajes (Luka, Jeanne y Viola) que han hecho las paces con su pasado.

Otra saga emblemática de Nintendo, Pikmin, cumple 20 años con dos novedades. Por un lado, el juego para dispositivos móviles Pikmin Bloom, basado en la realidad aumentada. Por otro, Pikmin 4, que llegará el próximo año y permitirá jugar desde el punto de vista de los pikmin a ras de suelo.