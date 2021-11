Tevez reapareció y habló de su futuro

Carlos Tevez dejó de ser jugador de Boca Juniors en el mes de junio y, tras casi cinco meses de inactividad, volvió a hablar en los medios de comunicación.



Luego de haber dejado de ser jugador de Boca Juniors en el mes de junio, Carlos Tevez reapareció en televisión para hablar sobre su presente y futuro. En F12, programa de ESPN, el Apache reveló como vive su día a día y si tiene definida su decisión en cuanto a su carrera.

«Extrañar, la verdad que no extraño. La estoy pasando realmente bien con mi familia», comenzó el Apache.

Sobre lo que todo el mundo del fútbol quiere saber, manifestó: «Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese o me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, bueno seguiré. Pero creo que como estoy, cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mio ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro».

En cuanto a su sentido de pertenencia reflexionó: «Dejé una parte de mi corazón, no me reprocho nada. La gente dirá si soy ídolo o no, pero yo siento el cariño de la gente».

«Me pasó que el sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y pensaba que si estuviera jugando no podría estar ahí, o llegaba tarde, o si era el resultado que se dio, no llegaba». Ejemplificó Carlitos, y además agregó lo que lo que le gustaría para volver a las canchas: «Buscar un equilibrio para poder jugar al fútbol, pero también ser feliz, no con esa presión que te lleva a la locura de no poder estar con la cabeza al 100% tranquilo».

En cuanto los últimos meses vistiendo la camiseta Xeneize, se sinceró: «Lo que me pasó en el tramo final de Boca es que venía cargando con un montón de cosas personales y la verdad es que la fui llevando como un campeón, porque no es fácil tener a tu viejo internado un año, sabiendo que no tenía chance. En los entretiempos por ahí me quebraba o lloraba, y salía al segundo tiempo como si nada. Y eso lo viví solamente yo, mis compañeros y mi familia. Lo que me daba fuerzas era la gente de Boca y mi familia, y que yo me tenía que poner la 10 y la cinta y salir a jugar. Yo también pensaba que era lo que hacía feliz a mi viejo».

Sobre una hipotética vuelta al verde césped, el ex capitán sentenció: «No voy a jugar en otro club que no sea Boca. Siempre lo digo y mi palabra voy a mantenerla».

