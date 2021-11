Terrible cruce: la asesora sanjuanina de Bullrich, apuntó contra Arancibia

Claudia Rosas, le dio con todo al candidato del frente Consenso Ischigualasto, sacó los trapitos al sol y le recordó hechos del pasado.

El candidato a diputado nacional Marcelo Aranciabia, viene haciendo ruido con denuncias que patean el tablero en la campaña por las legislativas. La más fuerte, una presentación por inconducta inconstitucional de Enrrique Conti, miembro del tribunal de cuentas. Ya que Arancibia asegura que estaba haciendo campaña con el Frente Juntos por el Cambio.

Ahora, la dirigente Claudia Rosas, que actual asesora de Patricia Bullrich, le respondió duramente en las redes sociales y hasta lo trató de “Caballo de Troya, ¿por qué?

La publicación de Rosas:

Querido Marcelo Arancibia, te hemos visto crecer tratando de pararte sobre el cadáver de otro, hemos visto como has sido incapaz de construir un espacio propio, siempre te comportaste como un tordo, tratando de robar los nidos ajenos o en este caso las construcciones ajenas. Nadie te cree, tratas de subirte a un ring donde no te da el pinét. Hay mucha gente con buenas intenciones en Consenso pero no sos precisamente vos. Explicá por qué radicaste la denuncia de los seguros de Gioja en la justicia de San Juan, donde el peronismo tiene un control absoluto, cuando había una investigación federal en la provincia de Entre Ríos. En San Juan cajonearon tu denuncia y la dejan morir la muerte del justo GRACIAS A VOS. Y curiosamente, acto seguido ganas las elecciones del Foro de Abogados, que raro no? dicen, no lo digo yo, que te votaron hasta los peronistas. Algo habrás hecho bien. Y seguimos? Vos tenés el tupé de hablar de obsecuencia? De donde venís? No estabas con Stolbizer que es socia de Masita? El que les permitió ganar a Alberto y Cristina? No fueron en su boleta hasta último momento? Como te subiste a candidato de Consenso? Vos que no representas a nadie? que no sos nadie? quien fue tu padrino para llegar ahí, desbancando a los verdaderos integrantes del espacio que se enojaron y se bajaron de la campaña, aun cuando hoy se suben obligados y no los nombro por respeto. Cual fue el eje de tu campaña? Oponerte a todo lo que hizo mal el PJ en San Juan? No, te dedicaste a pegarle a Juntos por el Cambio. Te cuento que no importa lo que hagas, la sociedad de San Juan nunca te creyó y nunca te va a creer porque se te nota en la mirada, en tu prepotencia, en tu soberbia y tu lengua no te van a hacer ganar un prestigio como el de Patricia jamás. Hoy San Juan necesita ganar las elecciones, a un oficialismo que intenta pararse sobre los feudos, que inventan oposiciones como la tuya.