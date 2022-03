Terrible: a Maggni lo buscaba la policía, pero estaba detenido en una comisaría

Afirma que metieron en una celda de “condiciones deplorables”, le negaron el agua casi toda la noche y que tuvo que hacer pis en una botella, estando dentro de la Comisaría 2°. Todo porque no tenía los papeles de la moto a mano, pero no lo dejaron llamar a su familia para que le lleven los documento del vehículo.



Familiares, amigos y compañeros del querido locutor Tano Maggni, lo buscaban de forma desesperada. Según confirmaron sus familiares, salió en horas de noche del martes en su moto y no regresó. Por suerte ya apareció este miércoles, está bien, pero con una mala historia por contar.

Es que a pesar de que la familia dio aviso a la Policía y las fuerzas lo buscaban, justamente era la Policía de San Juan quien lo tenía. Lo peor de todo, es que no se dieron cuenta cuándo la familia preguntó, por lo que la preocupación se extendió durante horas.

La búsqueda del querido locutor de Radio del Sur, estaba en boca de todos. Es que tras el pedido de ayuda de la popular emisora, muchos medios de comunicación de hicieron eco. A pesar de ello, la policía no se dio cuenta de esto y el joven permaneció horas demorado en la comisaría 2°.

“Había salido a cobrar un trabajo para comprarle la merienda a mi hijo para que vaya a la escuela. Parece que se aflojó un tornillo del tambor y fui a un taller en el Barrio San Martin, pero estaba cerrado. Me devolví lo más despacio posible porque tenía miedo que se me trabe la moto. De repente, se pe puso al lado una moto de la policía, venían con itacas y me pararon. Me revisaron y me tocaron todo. Dudaban de una documentación que yo traía, que era de un oyente que la encontró llevó para que la devuelva por si alguien en la radio lo escucha“, contó Maggni a Zonda Diario.

“Me decían que la moto era robada, que por eso no tenía papeles. Pero yo la he comprado hace dos años y me han parado y nunca he tenido problema. No me dejaron llamar a mi casa para que me traigan los papeles, Me llevaron a la policía y me exigían y amenazaban para que confíese que la moto era robada, pero yo lo negué siempre, porque no lo es. Hasta me revisaron el celular”, agregó.

Luego, a eso de las 23:30, Maggni afirma que lo hicieron firman un acta que no le dejaron leer. Un subcomisario le dijo que ya iba a salir, pero cuando se fue lo metieron en una celda. “Era de 3×2 y Eramos tres. Nos dieron agua recién a las 5 de la mañana y los otros reos fueron más humanos que ellos. Pedíamos agua por favor y no nos daban. Tuvimos que haces pis en una botella con miedo de no mojar nada, porque el lugar era un asco. Había un olor terrible”

Mientras tanto, la familia de Maggni estaba desesperada llamando a las comisarías y nunca les avisaron, lo que dejó en evidencia la falta de comunicación interna en la fuerza policial. Lo peor, es que no lo dejaron en ningún momento llamar a su familia para que sepan que estaba detenido. Le pasó lo mismo a un enfermero de a Rotonda que no pudo avisar a sus superiores que estaba detenido.

“Recién a eso de las 11, me sacaron apurado, no querían que firme nada. Parece que ahi fue cuando llegaron policías a un nuevo turno y sabían que me buscaban por los medios de comunicación. Me sacaron a las apuradas”, agregó.

Lo pero es que cuando Maggni estaba entrando a su casa, el quipo de reconocimiento de personas lo encontró por una cámara del Cisem, lo que denota que ni sabían que estaba en una comisaría. “Les tuve que avisar yo cuando estaba entrando a mi casa. me hicieron pasar un muy mal rato y voy a hacer una denuncia para que no le pase nunca más a nadie porque esto es una vergüenza total”.

“No pueden ser que sean así, no estamos en la época de los militares, como decía el Flaco Gioja que me llamó para solidarizarse“, reflexionó el locutor.