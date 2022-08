Terminar la escuela, la meta de la dirigente de Sierras de Elizondo

Lograron que se termine el centro de salud, que se inaugure una planta potabilizadora y que se llegue con el camino de los sueños a las Sierras de Elizondo. Ahora va por más, planteó a las autoridades que terminen la escuela Marcos Gómez de Narvaez.

Escribe: Víctor García

Rosalía Riveros de Chavez, es el motor en Sierras de Elizondo. Portadora de un apellido muy de las Sierras, cuando habla del lugar se mimetiza con sus pasiones y su paisaje.

Una luchadora, que sobre todo quiere ver a los de su pueblo, unas 100 personas tener una mejor calidad de vida. Cuando habla con Zonda Diario, con una mirada picara reconoce que las gestiones que se hicieron sirvieron, pero ahora va por una nueva meta, el nuevo edificio de la Escuela Marcos Gómez de Narvaez.

Inquieta, picante con sus respuestas, durante la inauguración del Camino de los Sueños, y el puesto sanitario en Sierras de Elizondo sin dudas fue protagonista.

“Desde los 18 años vengo luchando por la Escuela- Pedro Gómez de Narvaez- y el Puesto Sanitario, luego vino esto del camino”. La dirigente siempre estuvo muy comprometida con su comunidad, de hecho antes de tener el puesto Sanitario en el lugar, prestaba una habitación de su casa al médico y a los enfermeros para dar la atención primaria de la Salud. Rosalía es madre de varios enfermeros, por lo que siempre estuvo relacionada con el mundo de la salud. “Aunque no hubiera sido por mis hijos, el pedido del puesto de salud lo mismo lo había hecho por toda la gente que vive acá”. Agrega que “la salud es lo que nos corresponde”.

“Como yo no me pienso ir de acá, he nacido y me criado acá. Cuando me vaya definitivamente quiero que me recuerden por lo que pude hacer”, dice mirando a las pocas casas del poblado de Elizondo.

En esto de batallar con la dirigencia sostiene que “a veces te dan lugar, pero es así la lucha. La vida es así, se les puede llamar pelea. Creo que es una forma de ayudar a gobernar, diciendo las cosas que nos faltan, lo que necesitamos”.

El hecho de estar en un distrito tan aislado como Sierras de Elizondo a los dirigentes los convierte en protagonistas reales. “Tenemos que ser directos, no vamos a ir con un tercero porque no lo tenemos”, sentencia.

La realidad de las Sierras es distante a lo que muchos pueden suponer. En ese sentido, Rosalía tiene refuerza un nuevo desafío, “la escuela”. “Tenemos que terminar la parte que falta de la escuela”, sostiene. Es por ello que tras las conversaciones con el propio gobernador y los funcionarios que le acompañaron en la inauguración del camino de los sueños “tal vez para fin de año la podamos tener”, explica.

“La escuela es lo principal. Los niños no se tienen que quedar sin educación”, cuenta. El hecho de tener la escuela lleva a que “los chicos no se tengan que ir del pueblo para seguir estudiando. Yo los quiero acá. Que los talentos se queden en este lugar”.

Lo que cuentan

Todos hablan bien de doña Rosalía, que es un motor en Sierras de Elizondo a la hora de hacer cosas.

En el acto que se hizo por la llegada del Camino de los Sueños, fue la que aportó las empanadas para cada uno de los visitantes al lugar.

Según contaron algunos conocidos de Rosalía, el camino de los sueños llega hasta la misma escuela Gómez de Narvaez. Pero doña Rosalía, quería que fuera por encima de una loma hasta otras casas. La mujer planteaba que si llueve el camino muy cerca del río se vería afectado, lo que luego les dificultaría poder viajar hasta el Valle Fértil.