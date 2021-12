Tensión en la Municipalidad de Rawson

Continúa el malestar y la tensión de un grupo de empleados de la Municipalidad de Rawson, que este martes cumplieron un día de paro con asistencia al lugar de trabajo. Un conflicto que se inició el día lunes y que prosiguió en la jornada de hoy.

Los empleados nucleados en el gremio de SUOEM cumplieron en la mañana de hoy, una nueva jornada de protesta en la Municipalidad de Rawson, en su enfrentamiento con el intendente Rubén García, que estuvo ausente por un periodo, cuando tuvo que ser intervenido del corazón y que tiene que ver con la reapertura de paritarias.

El paro que se inició el día lunes en el Obrador Central ubicado sobre calle Frías, en la mañana de hoy la movilización y protesta se trasladó hasta las puertas de la Municipalidad.

Los principales involucrados en este tema son los encargados de la recolección de residuos lo que impacta de lleno en los vecinos de la comuna, que ya está afectado el medio ambiente.

Elías Robert, secretario de gobierno de la Municipalidad de Rawson, dialogó con Zonda TV y eso fue lo que dijo sobre esta situación.

Si bien desde la Subsecretaría de Trabajo, se dijo que el gremio no acató la conciliación obligatoria, dicho que impide tomar medidas, habló de “paro encubierto” y advirtió que se les puede aplicar s empleados no acataron esa decisión y no trabajaron, podrían sufrir un descuento en su sueldos, por hacer caso omiso.