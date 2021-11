«Tuve mucho miedo, pensé en mi gordito»

Manifestó aún conmocionado Pablo Núñez, el juez que dirigió el partido de la balacera en Mendoza. En el segundo tiempo, cuando Huracán ganaba 3-1, empezaron a llover disparos desde la tribuna local. El cotejo se suspendió y el DT visitante resultó herido de bala. “Nunca viví algo así”, agregó.

Todavía no despierta de la pesadilla. Aún no puede borrar esas imágenes de terror de su cabeza. “Quedé con miedo, pero si me toca volver a dirigir en esa cancha, iré”, sostiene firme Pablo Núñez (32 años), el árbitro sanjuanino que dirigió el encuentro de la balacera en Mendoza.

Por el torneo Federal A Huracán Las Heras vencía como local 3-1 a Ferro de General Pico, cuando a los 36 minutos del segundo tiempo comenzaron a llover disparos desde la popular del Globo.

De terror, nunca antes visto. Una de las balas rozó en el DT visitante, que tuvo que ser asistido y el cotejo fue suspendido. Allí, en la mitad de la cancha estaba el juez sanjuanino, que salió corriendo hacia el vestuario y no sufrió ninguna herida.

En el momento del hecho “se me vino a la cabeza mi gordito (hijo). Yo estaba en la mitad de cancha, justo hacen un cambio y me acerco a anotar. Intercambiamos algunas cosas con el cuarto, reanudo e inmediatamente empiezo a sentir estruendos, imaginé que era pirotecnia. En ese momento veo que un movimiento extraño en la platea, en la zona oeste. Ahí sí me llamó la atención y paro el partido, porque siguieron las detonaciones. Veo a un jugador que estaba al lado mío que se agacha, y ahí sí nos fuimos corriendo para el vestuario. Fue un ratito, pero pareció una eternidad”, relató.

Cuando llegó al camarín le volvió el alma al cuerpo. Después de los incidentes, en total tranquilidad, el juez y el resto de los árbitros se fueron sin problemas al hotel.

“La salida de la cancha fue como si nunca hubiera pasado nada, acá evidentemente pasó algo externo a lo futbolístico, porque el equipo local estaba ganando y tampoco hubo jugadas polémicas. Después que las imágenes y videos se hicieron viral, me llamó mi mamá y mi familia.

No es la primera vez que Núñez pisa la cancha del Globo Lasherino, pero “es la primera vez que vivo algo así. Antes cuando dirigí en esa cancha, nunca tuve problemas. Ahí siempre me han tratado de buena manera, no tengo nada que objetar”, añadió el profe de Educación Física.

Después de esta pesadilla, “quedé con un poco de miedo, normal. Es un momento feo que queda y que quiero borrarlo rápido. Y si me toca ir de nuevo a ese estadio, trataré de hacer las cosas de la mejor manera en la cancha. Tengo tranquilidad porque nosotros no tuvimos nada que ver con ese hecho”.

Pasó el terror para Pablo Núñez que gracias a Dios hoy “puedo compartir esta mala experiencia”.