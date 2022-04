“Tenes dos horas para volver conmigo, sino te mato”: quemó la casa de su ex

“Tenes dos horas para volver conmigo, sino te mato”, le dijo un sanjuanino a su ex. Llevaba varios días amenazándola a ella, a su pareja y familiares. Había dicho que le iba a quemar la casa y finalmente lo hizo.

Un tremendo caso se conoció este viernes en la provincia. Un hombre que llevaba días amenazando a su ex, fue denunciado por la mujer y su actual pareja por incendiarle la casa. Había amenazado de muerte a la mujer a sus familiares.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), el pasado 12 de marzo, una mujer, de quien se reserva la identidad para protegerla recibió un mensaje de su ex Alberto Jesús Morales: “Te doy 24 horas, no salen de la casa que hice la quemo”, decía el mensaje.

La mujer lo denunció en el Cavig y le impusieron una restricción de acercamiento. Pero el 31 de marzo la mujer recibió mensajes de otro número el cual decía: “Espérame con el patrullero porque te voy a hacer alto bardo. [email protected] que guardas un abusador. Te doy opciones me das plata o se pudre todo. No respondas ya vas a ver lo que soy, no estoy ni ahí si me matan”.

El 1 abril, la mujer empezó a recibir llamadas en la madrugada. Era Alberto, quien le manifestó: “Tenes dos horas para aceptar volver conmigo, sino te mato o me mando alguna”.

La mujer cortó sin decir nada y el hombre insistió llamando pero no lo atendió más. A las 5 de la mañana, la mujer notó que tenía llamadas perdidas de su hija. “A las 06:37 horas mi hija me informa que Alberto había quemado la casa y ya habían hecho la denuncia correspondiente en esta Unidad Fiscal”, dijo la mujer en sus declaraciones.

La mujer contó que, el 3 de abril, su ex le llamo a su hija y le dijo que quería plata o le quemaría la casa. “Dijo que me iba a buscar donde sea para matarme. Mi hijas asustadas le contaron a mi madre del llamado y en ese entonces se encontraba mi hermano. Cansado de la situación decidió llamar a Alberto quien le pidió dinero y mi hermano le dijo que se lo daría. Lo citó en la casa para que fuera y así darle aviso a la policía. Llegó a las 02:00 horas aproximadamente”, contó la mujer.

“Mi hermano habló con él, le hizo entrega de la suma de diez mil pesos para que no me molestara más. Mis hijas dieron aviso de inmediato a personal policial, pero el patrullero nunca llegó. Entre las cosas que dijo Alberto le manifestó a mi hermano que me mataría, porque ya no tiene nada que perder y se retiró del domicilio”, agregó.

Además, la mujer señaló que su ex le pidió a su hermano y a otros familiares la suma de $200.000 para olvidarse de todo. Afirmaba que el ayudó con la casa. Hasta le llamo a su suegra y le dijo “que le pague la plata, sino no va a parar hasta matarla”.

Este vienes Alberto Jesús Morales fue condenado por incendio coacción, amenazas simples, 3 hechos concursados de forma ideal. Por lo tanto, se acordó una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y declaración de reincidencia.