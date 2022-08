Tendencias primavera – verano 2023

Todo el estilo de la temporada con las prendas estrella, colores y accesorios.

Escribe: Nico Bravo

Director Creativo de Font Pagês fontpages.ok

Las colecciones de esta temporada apuestan por una moda auténtica y lúdica inspirada en los deseos del próximo mundo. Juegos de brillos y transparencias, experimentos cromáticos, nuevos volúmenes, estampados de flores muy grandes o muy minis y para las grandes marcas como Gucci o Dior, continua la logomania. Para la Argentina viene el estampado animal print símil jirafa o cebra. Colores vivos e intensos, sin ser flúor, como el verde lima o manzana, fucsia, purpura, coral, amarillo mostaza, color durazno, azul turquesa y el azul eléctrico, algunos satinados y con

cierto brillo son ideales para las noches en esta temporada. El vestido se alarga y se imagina en variaciones maxi, es decir, con volumen en bolados de estilo bohemio, también los baby doll y el famoso vestido de ganchillo (ya veremos que viene fuerte la tendencia de prendas de los 90) y es una forma de volver a nuestro guardarropas para de alguna manera aumentar nuestro consiente de moda, otra tendencia que viene creciendo entre diseñadores y firmas internacionales de manera de cuidar el medio ambiente.

También se viene mucha lycra con cortes asimétricos, capsuit o monos al cuerpo, al igual que los vestidos o faldas mini. Vemos como no hay términos medios, o maxi o mini, en el medio quedamos afuera de la moda. Los crop tops ya son un verdadero clásico, de todas formas en estas instancias del 2022 les sumamos volados, asimetrías, de una manga, straplees, con cortes o cruzados, y la novedad esta dada en las mangas que van separadas de la prenda. Otra pieza que no se quiere ir de esta tendencia veraniega del 2023 es el corset con transparencias, combinado con pantalones rectos o sastreros.

En el tema de los accesorios las gafas son infaltables, grandes al estilo Sophia Loren o vintage estilo 50 (vemos otra vez que es o maxi o mini). Lo mismo pasa con los sombreros, ya sean de paja o los vaqueros, y regresan los bob, muy caracteristicos de los 90 como también las viseras.

En materia de calzado para la noche viene mucho la plataforma de los 70 (elemento que nunca recomiendo ya que hace que el pie se vea tosco y no ayuda a estilizar) por el contrario optaría por las clásicas sandalias altas con pulsera. Para el día vienen unas zapatillas extra grandes o las clásicas zapatillas planas (otra vez el maxi y el mini) y las sandalias tipo romanas siguen en tendencia este verano.

En materia de bolsos, para el día vienen tamaño maxi, de colores cálidos y de materiales nobles, como los de rafia o mimbre, bolsos de lino con manijas de madera o combinados de jeans y madera. Para la noche clutch, sobre o bolsos pequeños de metal, dorado o monocromáticos.

A preparar ese guardarropa mis queridas lectoras y a disfrutar esta temporada primavera verano 2023.