Tendencia invierno

Conocé lo que se utiliza este invierno en maquillaje, prendas de vestir y calzado.

En primer lugar hablaremos de tendencia de maquillajes y debemos saber que sin dudas, el rosa es el color con más tendencia del momento y es el absoluto protagonista este invierno 2022 incluso hasta el otoño 2023. Se llevará en toda su gama cromática y con especial mención al fucsia.

Esto se da no solo en lo que se refiere al maquillaje en si sino que engloba también a las prendas, calzados, accesorios, etc….

La nueva tendencia de belleza llegó y es llamada tint trend, todo se traduce en elevar nuestro makeup look con tonos particularmente rosa, rojos, entre rojo arándano y ciruela, y si estos tonos deben ser aplicados especialmente en los labios, las mejillas y debajo de los ojos.

Prendas de vestir

Luego pondremos la mirada en las prendas de vestir asomando muy fuerte la:

La estética futurista y motorista. Al más puro estilo de monos, guantes, armaduras, gafas retro, capas.

Las prendas de punto – tejidos. Combinadas, vestidos largos, conjuntos de jersey y falda, dos piezas compuestos por top y pantalón.

El look dosmilera. Las minifaldas de tablas, las gorras, los jerseys de rombos… Pero con una estética muy potente. También tener muy en cuenta q las botas altas (caña alta).

No olvidar que siempre hay que estar bien vestidos aunque tengamos la presencia de viento, lluvia, nieve, ninguna es excusa a la hora de arreglarnos bien. Muy al contrario.

Tener muy en cuenta a la: Ropa térmica, Jerséis finos y camisetas, Pana y lana, Pantalones anchos, faldas y vestidos, Abrigos de paños, Chalecos de lana, Capas, Cuero. Lo más importante es estar abrigados y elegantes.

A esto le agregamos los colores ideales: Camel, Verde, Marrón, Lila elegante, Blanco crema, Rosa, Nude, Azul Clásico.

Calzado

El calzado de invierno de mujer se presenta con las suelas gruesas y dentadas marcan el ritmo de la temporada, y en zapatos se ven con y sin taco. Tanto en botas como en zapatillas, la tendencia “chunky” será una de las favoritas a la hora de completar outfits informales y formales.

Ahora las botas son la protagonista de esta temporada Ahora bien, las botas que están a la moda no solo serán las comunes en tonos clásicos como negro, blanco y marrón, sino que también serán muy lucidas las botas metalizadas, lentejuelas y con glitter, También la bota blanca en todos sus estilos no hay que olvidarlas.

No queda fuera el calzado clásico en sus variadas formas, estilos, colores y alturas.