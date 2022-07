Telescopio James Webb: esta la histórica primera imagen tomada del universo

Finalmente tras varios meses de espera, la NASA difundió la primera imagen de alta resolución del universo tomada por el más costoso y avanzado telescopio que tiene la humanidad.

El telescopio espacial James Webb de la NASA produjo la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha. Conocida como el primer campo profundo de Webb, la imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723 es un cuadro hermoso que rebosa detalles.

Miles de galaxias, incluidos los objetos más tenues jamás observados en el infrarrojo, aparecen por primera vez en la vista captada por el satélite. La imagen de Webb abarca un pedazo del cielo que, para quien lo observa desde tierra, parece de aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido, y revela miles de galaxias en una pequeña franja del vasto universo.

El presidente Joe Biden reveló la imagen del cúmulo de galaxias durante un evento en la Casa Blanca este lunes. La NASA dará a conocer la serie completa de las primeras imágenes el martes 12 de julio.

La nítida vista de Webb en el infrarrojo cercano mostró estructuras tenues en galaxias extremadamente distantes para ofrecer la vista más detallada hasta la fecha del universo temprano. Este campo profundo, tomado con la cámara del infrarrojo cercano (NIRCam, por sus siglas en inglés) de Webb, es una imagen compuesta hecha de imágenes en diferentes longitudes de onda, con un total de 12,5 horas de exposición, alcanzando mayores profundidades en longitudes de onda del infrarrojo que las de los campos más profundos del telescopio espacial Hubble, que llevaban semanas.

Como digno sucesor del Hubble, el telescopio James Webb es protagonista de un hecho histórico. Es que, de la mano del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca, difundieron la primera imagen en alta calidad del cosmos tomada por el más grande y sofisticado de los telescopios jamás construidos. En tanto, este martes, se darán a conocer el resto de las fotografías captadas hasta el momento, en un evento que será transmitido en vivo.

El viernes pasado, la NASA había divulgado los cinco primeros objetivos del Webb. Sin embargo, había advertido que las verdaderas “joyas” se darían a conocer esta semana. Según explicaron, son imágenes “sin precedentes” que permiten observar en detalle “galaxias remotas, nebulosas brillantes y un lejano planeta de gas gigante”.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022