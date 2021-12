Tejen un árbol de Navidad en el Centro Cívico y necesitan donaciones

El grupo de mujeres de “Travesía punto por punto” creó un árbol de Navidad uniendo cuadraditos tejidos en el Centro Cívico.



“La idea de hacer el arbolito surgió el año anterior a la pandemia. Lo vimos en unas mujeres de España que lo hicieron en la calle para mostrar cómo tejían. Nosotros tomamos la idea y la readaptamos a nuestro grupo hacia la parte solidaria. Por eso decidimos armar al símbolo de la Navidad con nuestros cuadraditos”, contó Carina Iribarren a Zonda TV, la docente y coordinadora del grupo.

La llegada de la pandemia frustró sus planes pero finalmente, este 2021 lograron armarlo. “Desde antes de las vacaciones de julio comenzamos a armarlo. No fue fácil conseguir los 360 cuadrados para armar el árbol, como toda cosa artesanal lleva tiempo. Además, tuvimos que contratar a un metalúrgico para que armara la estructura de hierro que tenía que ser segura para estar en un lugar público”, agregó. Al terminar las fiestas, los cuadraditos serán utilizados para armar más acolchados.

Las chicas utilizan la técnica del crochet para darle vida a sus cuadraditos, pero reciben donaciones en cualquier material y técnica, siempre que sean de 20 cm. por 20 cm. “Cada manta tiene 40 cuadraditos ya que las hacemos para cama individual, siempre orientamos nuestro trabajo a los niños. Si la escuela tiene 30 alumnos, cada uno de ellos va a tener sus donaciones. Juancito va a recibir su bolsita con su manta, su ropa, su calzado, etc., gracias al listado que nos dan los docentes. De esta manera ellos sienten que lo que reciben estuvo pensado para ellos”.

En el Centro Cívico, al lado del arbolito, hay una urna para que depositar tanto tus restos de lana como los cuadraditos ya hechos, sino hay varios lugares en donde reciben ropa, calzado, juguetes nuevos y alimentos no perecederos durante todo el año. Los negocios son: Agrinsa [Av. Rawson 890 sur], juguetería Montecarlo [Av. Libertador 1653 oeste], Paez refrigeración [General Acha 1429 sur o Libertador 45 oeste] y en el Registro del Automotor N° 6 [Rivadavia 285 este, primer piso].