La función leerá la agenda del teléfono y mostrará avisos en el perfil de cada contacto. Por ahora está en desarrollo interno en la beta de iOS.

WhatsApp prepara una actualización para incorporar recordatorios automáticos de cumpleaños, una función detectada por el portal especializado WABetaInfo en la versión beta para iOS 26.38.10.18 a través de TestFlight. La herramienta leerá la información de la agenda del teléfono y mostrará un aviso en la interfaz de la aplicación sin carga manual de fechas.

Según esa filtración, si un contacto tiene registrada su fecha de nacimiento en el dispositivo, aparecerá un emoji de torta y la leyenda “Cumpleaños hoy” debajo de su nombre. El recordatorio quedará visible durante todo el día, lo que apunta a facilitar el envío de saludos sin depender de calendarios externos ni de otras plataformas.

Rediseño de la interfaz La novedad forma parte de un rediseño más amplio de la aplicación. WhatsApp desarrolla una nueva pestaña de “Contactos” que se ubicará en la barra de navegación inferior y reemplazará a la actual pestaña de “Novedades”.

Para habilitar ese cambio, los estados y los canales pasarán a la pantalla principal de Chats. En la nueva sección, los usuarios podrán ver quién está en línea, quién estuvo activo recientemente y las alertas de cumpleaños, de acuerdo con lo informado por WABetaInfo.

Estado de desarrollo El hallazgo se produjo en una fase de desarrollo interno, por lo que la función todavía no está habilitada para el público general ni para los probadores beta. La compañía, propiedad de Meta, no informó una fecha de lanzamiento y el portal especializado señaló que la disponibilidad dependerá de las próximas actualizaciones.

Por ahora, la variable a seguir es si la herramienta se incorpora primero en iOS y luego en otras versiones de la aplicación. La referencia técnica conocida hasta el momento es la build 26.38.10.18 detectada en TestFlight.