Tecnología e información, aportes de la minería para la crisis hídrica. Las empresas agrupadas en la Cámara Minera de San Juan dieron cuenta de su contribución en sus respectivas zonas de influencia ante la sequía, tanto para consumo humano como riego.

En su habitual convocatoria mensual, a través de su espacio denominado Historia Compartida, la Cámara Minera, propuso la exposición de las empresas Veladero, Casposo y Minas Argentinas acerca de los aportes que hicieron con obras para agua potable y regadío.

Luego de hacer un raconto en los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal, abordaron la temática general de la crisis hídrica que afecta a la provincia.

Rául Cabanay, Gerente de Calera San Juan); Rubén Femenía, Gerente General de Mina Casposo; Sebastián Medici, Jefe de Relaciones Comunitarias de Veladero; Ivan Grgic, Encargado de Relaciones Institucionales en Josemaría y Marcelo Agulles, Superintendente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones en Minas Argentinas, S.A. fueron los expositores.

Aclararon que están insertos dentro de la Mesa del Agua para buscar soluciones a la crísis hídrica, pero nucleados en la Cámara Minera y no de forma particular cada empresa.

También aseguraron no ser expertos en ingeniería hídrica por lo tanto “el modelo de trabajo es ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Hay que hacer estudios, evaluaciones y encontrar qué es lo mejor”.

Coincidieron en que “podemos aportar tecnología, pero no tenemos conocimientos. Sí tenemos estudios, información que esta en los informes de impacto ambiental y puestos a disposición porque son públicos como los de geotécnica o conductividad”.

Insistieron en que “hay mucha información que la minería a generado porque necesitamos estudiar para nuestros proyectos”.

Acerca de si la minería puede hacer aportes económicos directos destinados a la crisis hídrica, Agulles sostuvo: “seguramente son temas que se pueden conversar. La minería genera muchos recursos a través de los impuestos, fondos fiduciarios destinados en beneficio de la comunidad o fondos específicos”.