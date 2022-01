Te quejás de calor en SJ, mirá cuanto hizo en Australia

Las temperaturas superaron los 50 °C en la ciudad de Onslow, en Australia Occidental, igualando la temperatura más alta jamás registrada en el país y en el hemisferio sur.

¿Venis sufriedo la Ola de calor desde hace un par de días? ¿Todavía te queda lejos el martes 18 de enero?, día en el que llegará el alivio climático.

Hoy en San Juan volvimos a superar los 40° y de hecho a esta hora en la provincia marca 39,2° según el Servicio Metereóogico Nacional.

Para tu tranquilidad hay otros que la pasan peor por que Onslow, la ciudad costera de Australia occidental registró hoy 50,7°.

La temperatura abrasadora también es igual a la más alta jamás registrada en el hemisferio sur.

Otras partes de Australia Occidental experimentaron condiciones sofocantes similares el jueves, con 50,5 °C registrados en Mardie y Roebourne.

El récord había permanecido indiscutible durante 62 años, después de que se observaran 50,7 °C en Oodnadatta, en el sur de Australia, el 2 de enero de 1960.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented – 50.7°C which is a WA record and equals Australia’s hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez

The temperature at #Onslow, Western Australia reached 50.7 Celsius today, which, if verified, would make it the #hottest temperature ever recorded in the state, and equal the hottest Australian day on record 🌡️

Tropical Cyclone #Tiffany is also making landfall in the north pic.twitter.com/tMKwqGqa9Q

— Met Office (@metoffice) January 13, 2022