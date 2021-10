Tarde negra para Tobías

Un roce en la largada de la final, dejó en tres ruedas al Chevrolet en la primera vuelta. Debió ingresar a boxes, perdió terreno y a partir de ahí la carrera se le hizo cuesta arriba y no pudo volver a remontar.

La 14ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata, no fue la carrera esperada para Tobías Martínez que buscaba consolidar la victoria en la fecha pasada y cimentar las chances de candidato al título. Por una pinchadura en el inicio de la carrera, el sanjuanino culminó 23.

Una situación fortuita y de carrera, como fue un pontonazo en la largada, dejó en tres ruedas a la Chevy de Tobías Martínez, que antes de cumplir la primera vuelta de la final, debe ingresar a boxes a cambiar el neumático trasero izquierdo. En la vuelta a pista, el sanjuanino de Las Toscas Racing vuelve muy retrasado y en el último lugar, y el trámite de la carrera, no jugó a su favor, ya que esperaba el ingreso de algún auto de seguridad que le diera la chance de alcanzar el pelotón, pero esto nunca sucedió y finalmente finalizó en el puesto 23º.

“Me había dejado contento el rendimiento del auto en la serie, y en la final cuando vamos a largar un mínimo roce de pontón con Lugón (Ford), me hace romper la válvula de la rueda izquierda, y bueno, tuvimos que entrar a cambiarla”, explica Tobías.