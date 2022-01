También OSSE tuvo sin agua potable a Jáchal

Varios barrios seguían ayer sin el adecuado suministro. OSSE informó que las obras de reparaciones ya habían finalizado.

En el departamento del Norte de la provincia, continuaban ayer los reclamos de los vecinos por la falta de agua potable.

Estos inconvenientes se notaban sobre todo en el centro de la Villa San José, cabecera del Jáchal. Y en los barrios aledaños a la plaza departamental, donde los habitantes solo obtenían algo de agua de los surtidores ubicados en las veredas pero no en sus viviendas, donde se encuentran los sanitarios. .

Según expresaron algunos vecinos, en el centro era “mínima la cantidad de agua que dieron o sea que los tanques que se encuentran en los techos no alcanzan a llenarse”.

Asimismo indicaron que llevaban varios días con el inconveniente y la falta de agua se padece en días con altas temperaturas.

Los vecinos manifestaban que “en la madrugada el suministro volvía pero en la mañana no salía nada de agua”.

De acuerdo a lo que se informó oficialmente, los problemas se suscitaron por una rotura de un caño matriz.

Ayer por la tarde desde OSSE informaron que ya habían finalizado los trabajos de reparaciones pero pedían a la población un consumo responsable a raíz que de que todo el sistema debía volver a funcionar normalmente.

No es la primera vez que Jáchal padece la falta de un servicio eficiente, donde las roturas y demoras en las reparaciones son una constante.

Los vecinos dicen que el personal de OSSE “parece que no supieran que es un servicio esencial y trabajan a reglamento”.