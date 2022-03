Talleres perdió en el debut de Álvarez como titular

En su primer partido en el once inicial, el ex Verdinegro no tuvo una buena actuación, la “T” terminó cayendo 1-2 como local ante Newell’s.

El ex defensor del Verdinegro Francisco Álvarez tuvo un debut para el olvido como titular en la “T”. Talleres perdió 2-0 de local ante Newell’s y el sanjuanino tuvo dos jugadas desafortunadas en ambos goles. En el primer gol de la Lepra trata de impedir el remate de Nicolás Castro y tapa la visión del arquero Herrera, que no puede contener el disparo.

Después en el segundo, se le escapa el delantero Castro, no lo puede detener y Herrera le comete penal, que luego Cristian Lema cambia por gol. Sobre la hora descontó Girotti, pero La Lepra se terminó llevando la victoria en la vuelta oficial del público visitante.

En el primer tiempo el marcador Álvarez conectó un cabezazo, pero el arquero Macagno contuvo el remate.