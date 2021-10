Suspenden y detienen al profesor de catequesis denunciado por abuso

Hubo protestas frente a una de las escuelas donde dictaba clases. El ministerio de Educación recomienda a los padres realizar la denuncia correspondiente en ANIVI, ante alguna duda o problemática.

La directora de Educación Privada del ministerio de Educación Viviana Gil de Pantano manifestó que las actividades en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, de Rawson “seguirán con normalidad la próxima semana”, señalando que la cartera educativa no puede tener “ningún tipo de intervención más que informar a los padres lo que uno ya sabe”.

El catequista fue denunciado por los padres de al menos dos alumnos y este viernes quedó detenido.

En cuanto a la situación escolar indicó que “el docente ya se encuentra detenido hasta tanto se esclarezca esta situación”, acerca de la cual ayer por la tarde estuvieron reunidos en la escuela la supervisora y sus directivos”.

La directora de área comentó a Diario Zonda que los padres que denunciaron los abusos sufridos por sus hijos fueron este jueves a la institución y ayer “fueron reclamando agresivamente una solución que nosotros no podemos darle porque esto está en manos de la justicia y se trata de un menor”.

“Por lo tanto, hay que tratarlo con sumo cuidado y prudencia”, añadió la funcionaria educativa quien aclaró en cuanto al profesor denunciado que “ya fue suspendido en las instituciones donde trabaja, hasta tanto esto se esclarezca”.

El docente que fue denunciado, impartía clases de catecismo en el Colegio Fray Mamerto Esquiú y en el Colegio Nuestra Señora de Tulum que depende de la Universidad Católica, además del Colegio Santa Teresita. Anteriormente nunca hubo ningún inconveniente con dicho docente, agregó Viviana Gil de Pantano.

Anticipó que si la justicia, requiere “algún tipo de información institucional, el ministerio se la otorgará sin ningún problema, es un camino legal donde se está investigando a esta persona y los hechos. ANIVI lo hace con sus procedimientos. En el ministerio de Educación, lo que hacemos a través de Supervisión y los gabinetes técnicos, es acompañar a la institución y tener algún tipo de comunicación con los padres y con los alumnos ya que esta es una situación que ha desestabilizado”.

La directora dijo que los padres, al concurrir este jueves a la institución, “dijeron lo que iban a hacer y después trataron de comunicarse con ellos desde la escuela para ver si habían concretado la denuncia” contra este docente, remarcando que la escuela “también la hizo”.

También señaló que los padres de los alumnos de estas escuelas, “si tienen alguna duda o alguna problemática tienen que ir y hacer la denuncia al ANIVI” mientras que señaló que “la institución da las explicaciones en base al trabajo que ha realizado la institución” y en este caso, remarcó que “tomamos conocimiento a partir de la denuncia de la mamá”, la cual fue realizada el jueves pasado.

En cuanto a los alumnos, dado el clima de conmoción vivido en las últimas horas, Educación comenzará a organizar desde el próximo lunes un trabajo que permita volver a la normalidad. Por el momento, las autoridades desconocen pormenores sobre los hechos denunciados, aunque la directora Pantano precisó que “en las salas los profesores no están solos, están con las maestras se da esta situación pero más, yo no puedo aclarar con respecto a esto porque se evaluará como se ha llevado a cabo en este tiempo”.

LOS PADRES FUERON A BUSCAR EXPLICACIONES



El catequista que fue denunciado por haber abusado presuntamente de dos menores de 4 y 5 años, respectivamente tendría 32 años y daba clases en el nivel inicial.

Tras conocerse el caso, los padres de diversos alumnos del Colegio Santa Teresita, se dieron cita en la institución este viernes por la tarde, entre ellos los progenitores de la menor de 5 años quienes denunciaron un presunto abuso sexual. Según trascendió los directivos no dieron respuestas y el padre de la menor, junto a un par de familiares, ingresó al establecimiento por el techo.

Hubo varios incidentes, cuando los padres quisieron abrir un portón y además, arrojaron algunas piedras. Educación espera que a partir del próximo lunes, se normalice la situación escolar.