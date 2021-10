Susana Laciar: “Fue una madre muy presente que se la extraña todos los días ”

El nombre de mi mamá era Mary más conocida como “Negrita”. Fue docente de vocación, y hasta hoy en día los alumnos cuando hacemos la misa recordatoria asisten por ella y en campaña me encontre con un ex alumno que me dio la grata alegria de decirme que ella habia sido como su mamá.

Asi como fue una madre presente con sus 4 hijos lo fue con sus alumnos. Fue todo corazon, fue protectora y presente que se desvelaba por sus hijos y nietos. Una madre que frente a todas las adversidades que le toco pasar le ponía una sonrisa mágica y una fuerza admirable.

Tuvo la triste experiencia de padecer cáncer de mama y tuvo que ir a Buenos Aires a quedarse un tiempo por el tratamiento. Le puso todo el esfuerzo y voluntad y en esa foto estaba ya restablecida del cáncer con mis hermanas la abrazamos y cubro con mi cabello su cabeza para simular una cabellera.

Así enfrentó la vida con mucha fuerza y toda la entereza y siempre regalándonos su sonrisa. Una madre muy presente que se la extraña todos los días.