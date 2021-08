Susana Laciar: “Éramos muy creativos, no había tanta tecnología”

Susana Laciar precandidata de Juntos por el Cambio se define como una niña “bastante inquieta”. Recuerda que para el Día del Niño, había más auge de los festejos con una torta o bizcochuelo y la juntada con los chicos del barrio, no éramos muy pedigüeños de regalos”.

Laciar pasó su infancia en la casa de su abuela materna en pleno centro sanjuanino, en calle Catamarca y General Paz, ahí cosecho amistades que duraron toda la vida “como con las chicas Saharrea, que una ahora es oftalmóloga y la otra jueza”.

“Siempre nos juntábamos con los vecinos del barrio, con los primos y otros familiares, hacíamos muchos juegos, en la escuela y con los amigos. Me gustaban mucho los juegos mesa y de cartas”, comenta Laciar. La candidata cuenta que “era muy inquieta porque no paraba y me acuerdo que una vez me caí del respaldo de una silla pegué con el cuello en el respaldo de la cama de una amiga y me desmallé. Me acuerdo que había una final de futbol y mientras todos miraban yo estaba en cama vendada entera, era muy inquieta”

Además de jugar, Susana iba a aprender danza clásica con la famosa María Inés Pérez Olivera. Pero no todo era juego, fue una alumna muy aplicada. “Iba a la escuela Dante Alighieri, era muy estudiosa, fui abanderada en la primaria, en la secundaria estuve entre los primeros promedios y en la universidad fui mejor promedio”.

La calle y los juegos

Laciar se divertía yendo a la plaza más cercana a su casa, la Plaza Laprida. “Todavía tengo las rodillas marcadas de las caídas. Jugábamos mucho teníamos barbies y hacíamos campamentos, éramos muy creativos, no había tablet ni tanta tecnología