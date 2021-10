Susana Giménez se grabó cantando el abecedario de L-Gante

La conductora compartió un video sumándose a la onda de Cumbia 420 y sorprendió.

Susana Giménez sorprendió en la noche del 7 de octubre al compartir en la red un video cantando uno de los hits de L.gene. La diva de los teléfonos se animó a repasar el abecedario y la red explotó.

“Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee”, escribió Susana junto al video que publicó en su cuenta de Instagram, red que la tiene como usuaria frecuente, sumándose a la onda de Cumbia 420 que busca imponer L-Gante.

Si bien Susana le puso toda la onda, en una parte de la “canción”… ¡se complicó y se trastabillo a la hora se seguir con la siguiente letra!. Recordemos que Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, decidió grabar un video cantando el abecedario para una madre que le pidió ayuda para que su hijo estudie. Lejos de darle la espalda, el cantante argentino de cumbia, de 21 años de edad, accedió sin dudarlo y lo publico en su cuenta oficial en Instagram.

El pasado 29 de septiembre, Susana Giménez volvió a sorprender a todos en la red al publicar un video que muestra al piloto inesperado que la llevó de regreso a Punta del Este, República Oriental del Uruguay, en un vuelo privado: Antonio Laje.

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿Saben quién era el piloto? Antonio Laje , un genio”, escribió Susana en el post que acompañó el video que dejaba en evidencia en gran e impensado encuentro.

En el video se escucha a la conductora revelar: “Antonio, yo llegué no te conocí, vestido de piloto precioso”. Y sumó : “ Inés me dice ¿sabes quién,no?, Laje”, revelando la charla que tuvo con su compañera de viaje. “¡Laje, flaquísimo! Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”, reconoció la conductora y empresaria argentina, cuya una de las características que más la describen y la hacen única es ser muy distraída.

“Vine a llevarte. Un placer para mi”, le dijo el piloto comercial y conductor de Buenos Días América (América). La estrella de Telefe, amablemente respondió: “Para mi también, Lajito amoroso”, lanzó la diva al finalizar el video. “Uno de los vuelos más lindos que me tocó realizar lo hice esta tarde. Enorme placer haberte llevado hoy. Gracias por tu sencillez … y por este video genial!!!!”, puso mas tarde Laje en su cuenta de Instagram.

L-Gante salió al cruce de las criticas por su encuentro con Alberto Fernández el pasado domingo 3 de octubre en la Quinta de Olivos.

A través de un mensaje difundido en su cuenta personal de Facebook, que luego replicó en Instagram, L-Gante – Elián Ángel Valenzuela en rigor- explicó su visita a la Quinta de Olivos: “Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”.

“Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí me importa el pueblo y que su voz se escuche. A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue”, agregó.

Para finalizar, el cantante dejó en claro que el encuentro fue en un tono cordial, sin intencionalidad política: “No es política, es la voz y visión desde el barrio, llegando a oídos y ojos del Presidente”, cerró.

