Susana Giménez: “Me gustaría que el pueblo se levante y diga basta”

La conductora analizó la actualidad de la Argentina. “Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”, dijo en Radio Rivadavia.

Mientras se prepara para volver al teatro en Punta del Este con Piel de Judas, una comedia producida por Gustavo Yankelevich, Susana Giménez habló con Baby Etchecopar en Baby en el medio, por Radio Rivadavia y se mostró crítica con la actualidad argentina. “¿Sabés cuándo te extrañamos? Cuando proyectamos una Argentina mejor donde se pueda soñar con un futuro”, planteó el conductor y la diva opinó con sinceridad.

“Sí claro, siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga`¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, manifestó la conductora.

Y continuó: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”. Además, marcó la diferencias entre la vida en la Argentina y en Uruguay, donde se instaló desde que empezó la pandemia. “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo.

Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen enjoy, qué lindo auto. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así.

Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”, señaló.

Por otra parte, reveló que Luis Brandoni la convocó para que se sumara al elenco de Nada, la serie de Star+ que se está rodando actualmente con Robert De Niro, pero que no pudo aceptar porque tiene un contrato con Paramount+, plataforma para la que en breve grabará una serie de especiales con grandes figuras en distintas partes del mundo.

En relación a la salud de Francisco “Paquito” Linder, hijo de su hermana Carolina se accidentó en Uruguay a mediados de abril, destacó que, de a poco, se está recuperando. “Por suerte está muy bien, en su casa. Sus huesitos no se pueden operar, pero se van a juntar.

Tiene 13 años, es chiquito y está siguiendo un tratamiento muy fuerte”, explicó. Cabe recordar que el adolescente viajaba en una camioneta junto a sus abuelos paternos María Costa y Tomás Linder, quienes murieron en el acto luego chocar contra un camión que transportaba garrafas en la rotonda que une las rutas 80 y 8, en Soca.